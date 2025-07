Bonicelli sedato di nuovo, il timore del padre: “Siamo in apprensione totale”

Subito dopo l’incidente i genitori di Lorenzo Bonicelli sono partiti in macchina da Lecco per raggiungere il figlio a Essen. “Siamo in uno stato di apprensione totale - dice il padre del ginnasta 23enne - vogliamo essere sicuri che ci sia sempre qualcuno con lui, fino al risveglio”. L’atleta azzurro è stato nuovamente sedato, dopo che lo hanno raggiunto anche i suoi compagni di squadra e il console italiano a Colonia Luis Cavalieri. “Lorenzo non è in pericolo di vita - conferma il console - i medici lo hanno risvegliato per vedere se ci fossero danni neurologici irreparabili, che sembrano non esserci. La situazione però è molto delicata”. Per poter avere un quadro completo sulle condizioni di Lorenzo Bonicelli servirà tempo. “Prima di 10-15 giorni non si potrà fare una diagnosi, la caduta ha procurato una frattura nella quinta vertebra cervicale e un lieve spostamento della stessa. La compressione del midollo spinale ha provocato un edema. Bisognerà aspettare che l’edema e le infiammazioni si riassorbano - conclude papà Simone - prima di risvegliarlo lentamente dal coma. Fino ad allora non si saprà nulla”.