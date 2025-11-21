Vagnozzi esalta Sinner: "Annata complicata ma piena di successi. Jannik grande atleta e uomo"

La stagione per Jannik Sinner è finita ed è tempo di bilanci. Un'annata fatta di picchi altissimi con 4 finali slam disputate, di cui 2 vinte, e chiusa con il trionfo alla Finals, ma che ha visto anche momenti altrettanto bassi: in particolare la squalifica per doping relativa al caso Clostebol e tutte le scorie che si è portata dietro. A dare un giudizio sulla stagione appena conclusa è stato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi.