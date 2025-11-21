Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
IL BILANCIO

Vagnozzi esalta Sinner: "Annata complicata ma piena di successi. Jannik grande atleta e uomo"

L'allenatore del numero 2 al mondo tira le somme dopo una lunga stagione: "Questo team nei momenti difficili si compatta ancora di più"

21 Nov 2025 - 15:54

La stagione per Jannik Sinner è finita ed è tempo di bilanci. Un'annata fatta di picchi altissimi con 4 finali slam disputate, di cui 2 vinte, e chiusa con il trionfo alla Finals, ma che ha visto anche momenti altrettanto bassi: in particolare la squalifica per doping relativa al caso Clostebol e tutte le scorie che si è portata dietro. A dare un giudizio sulla stagione appena conclusa è stato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi.

Leggi anche

Antonelli: "Con Sinner organizzeremo presto una gara di kart"

Il tecnico del numero due del mondo ha condiviso sui suoi social un lungo messaggio accompagnato da un serie di foto, le prime fatte dopo il successo a Torino: "Il miglior epilogo di una stagione incredibile", il primo commento di Vagnozzi, che poi entra nel dettaglio: "Un'annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili...(dal caso Clostebol alla finale del Roland Garros persa dopo 3 match point a favore, ndr) dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sè per uscirne ancora più forti, spinto da quell'ossessione nella ricerca di una perfezione IMPOSSIBILE", scrive il tecnico.

Visualizza il post su Instagram
 

Poi, per chiudere, i complimenti a Sinner: "Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie a Jannik e tutto il team". 

Leggi anche

Alcaraz rivela: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Coppa Davis? Arriverà il mio momento"

jannik sinner
simone vagnozzi
clostebol
atp finals torino

Ultimi video

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

I più visti di Tennis

DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

Berrettini soffre, Cobolli in scioltezza: Italia batte l'Austria e va in semifinale col Belgio

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

Sinner, dal rovescio allo swing: dopo le Finals, relax sui campi da golf

Alcaraz rivela: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Coppa Davis? Arriverà il mio momento"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:36
Sport paralimpici, De Sanctis in visita alla Regione Molise
18:26
Cagliari, arrivano nuovi soci: quota di minoranza a gruppo di investitori Usa
18:25
Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez
18:20
Tajani: "Impianti obsoleti, fatica per organizzare Euro 2032"
18:19
Coppa Davis, Berrettini tira un sospiro di sollievo: "Me la sono un po' complicata, scusate"