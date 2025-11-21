La Coppa di skeleton inaugura la pista di Cortina, vince Weston

La coppa del mondo di skeleton ha ufficialmente inaugurato la nuova pista da bob di Cortina. La cittadina ampezzana, che tra poco più di due mesi ospiterà con Milano i Giochi invernali, è tornata ad accogliere una gara di cdm a 18 anni di distanza dall'ultimo evento simile. Un test vero per l'impianto Mario Monti - il più discusso nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi - proprio in vista delle gare (bob, slittino e skeleton) che vi si svolgeranno durante la rassegna a cinque cerchi. A vincere la tappa inaugurale il favorito della vigilia, il britannico Matt Weston che, detentore del trofeo, si aggiudica la prima prova stagionale del massimo circuito, davanti all'austriaco Samuel Maier. Terzo il cinese Zheng Yin. Diciassettesimo posto per l'azzurro Mattia Gasperi, 19/o e 21/o rispettivamente Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti.