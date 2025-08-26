US Open, Ruud: "La cosa peggiore di New York è l'odore di marijuana: è ovunque"

L'odore pungente della marijuana, che in molti a New York fumano regolarmente, sta disturbando Casper Ruud allo US Open: "Per me, questa è la cosa peggiore di New York - ha spiegato il tennista norvegese in un'intervista a Danmarks Radio -. L'odore è ovunque, anche qui sui campi. Dobbiamo accettarlo, ma non è certo il mio odore preferito."