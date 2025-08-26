US Open, Ruud: "La cosa peggiore di New York è l'odore di marijuana: è ovunque"

Il norvegese: "È fastidioso giocare a pochi metri di distanza da qualcuno che fuma"
L'odore pungente della marijuana, che in molti a New York fumano regolarmente, sta disturbando Casper Ruud allo US Open: "Per me, questa è la cosa peggiore di New York - ha spiegato il tennista norvegese in un'intervista a Danmarks Radio -. L'odore è ovunque, anche qui sui campi. Dobbiamo accettarlo, ma non è certo il mio odore preferito."
Altri tennisti, tra cui Kyrgios e Zverev, in passato si erano lamentati della situazione. Ora tocca al numero 12 del ranking ATP, reduce dal successo in tre set contro l'austriaco Ofner al primo turno: "È piuttosto fastidioso giocare, quando si è stanchi, e a pochi metri di distanza qualcuno che fuma erba. Non possiamo farci niente a meno che la legge non venga revocata, ma dubito fortemente che ciò accadrà".
La marijuana è legale nello stato di New York dal 2021: ogni adulto di almeno 21 anni può detenere e condividere fino a 85 grammi di fiori o gemme di cannabis e può fumarla in tutti i luoghi in cui è consentito fumare il tabacco.
Commenti (0)