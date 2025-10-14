Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"

Durante la conferenza stampa - a cui ha partecipato anche l'assessore comunale alla Cultura, Roberto Falotico, che ha ricordato che l'iniziativa rientra nell'Autunno letteriario - è stato annunciato che sarà fatta una donazione per l'Hospice dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove Lo Sardo è stato curato nell'ultima parte della sua vita. "Questa - ha sottolineato il direttore dell'Hospice potentino, Marcello Ricciuti - sarà un'altra occasione per rappresentare alla cittadinanza il nostro lavoro che non sempre è conosciuto e che può, ad esempio, con le cure palliative aiutare i pazienti a superare piccoli limiti, come quelli del sollievo e del sostegno".