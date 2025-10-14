Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"

14 Ott 2025 - 14:23

Una giornata dedicata al mondo dell'automobilismo, ma soprattutto "al limite come sfida eterna". Sabato prossimo, 18 ottobre il centro storico di Potenza sarà il palcoscenico dell'iniziativa "Sulle strade dei miti", presentata stamani nella Sala dell'Arco del Municipio, in una conferenza stampa coordinata dal giornalista Gianni Molinari, durante la quale è stata sottolineata l'importanza di ricordare le gesta dell'automobilismo potentino. Tre i momenti principali, come raccontato da Mario Cigliano, coordinatore dell'iniziativa in memoria di Sergio Lo Sardo, uno dei protagonisti dell'automoblismo potentino, morto nello scorso mese di aprile.

Si partirà alle ore 16.30 con l'Historic day, un'esposizione di auto storiche, curata dalla Scuderia Historic Club 'Lupi della Lucania', presieduta da Gennaro Guerriero: "In piazza Mario Pagano - ha spiegato - ci saranno auto sportive storiche e da competizione. A proposito di limiti, anche con questa iniziativa voglio rivolgermi soprattutto a più giovani e raccontare la mia esperienza, da undici anni con il Parkinson, e dire che bisogna sempre andare avanti". Alle ore 19.30, sempre nella piazza principale della città, ci sarà un flash mob a cura dell'Istituto scolastico Walter Gropius. Alle ore 21, poi, al teatro Stabile, la piece "Sulle strade dei miti" (Tazio Nuvolari e Ayrton Senna) messa in scena dal narratore Dino De Angelis, con Massimo Brancati, Giovanni Montecalvo, Lorenzo Mussuto, Antonio Rosa e Victoria Sannicandro.

Durante la conferenza stampa - a cui ha partecipato anche l'assessore comunale alla Cultura, Roberto Falotico, che ha ricordato che l'iniziativa rientra nell'Autunno letteriario - è stato annunciato che sarà fatta una donazione per l'Hospice dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove Lo Sardo è stato curato nell'ultima parte della sua vita. "Questa - ha sottolineato il direttore dell'Hospice potentino, Marcello Ricciuti - sarà un'altra occasione per rappresentare alla cittadinanza il nostro lavoro che non sempre è conosciuto e che può, ad esempio, con le cure palliative aiutare i pazienti a superare piccoli limiti, come quelli del sollievo e del sostegno".

Ultimi video

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:23
Padel Tour a New York

Padel Tour a New York

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:23
Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"
14:05
Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex
13:22
Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces
12:36
Tennis, Borg jr avanza a Stoccolma: "Merito di stare qui"
11:22
Tennis, Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"