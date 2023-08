Us Open: Djokovic passa il turno, out Tsitsipas

TENNIS

Nole fatica in avvio, ma poi regola Zapata Miralles col punteggio di 6-4, 6-1, 6-1. Lo svizzero Stricker elimina a sorpresa il greco al quinto set

TABELLONE MASCHILE

Passa senza patemi d'animo al terzo turno degli Us Open Novak Djokovic, faticando solo nel primo set contro Zapata Miralles. La testa di serie numero due del seeding deve rimontare dallo svantaggio, ma dopo aver vinto 6-4 il primo parziale la sfida è in discesa: doppio 6-1 e passaggio del turno per Nole. Out invece Stefano Tsitsipas, che viene eliminato a sorpresa dallo svizzero Stricker al quinto set. Il greco perde il primo, ma sembra raddrizzare la gara dopo il doppio 7-6 e altrettante vittorie al tiebreak, che si rivela invece nemico nel set seguente. Si arriva al quinto ed è lo svizzero a vincere col punteggio di 5-7 7-6 7-6 6-7 3-6. Regolarmente avanti invece Djere (32), che elimina il francese Gaston in tre set.

TABELLONE FEMMINILE

Nessun patema d'animo per Iga Świątek, che sconfigge Gavrilova in due set: 6-3, 6-4 il punteggio a favore della numero uno al mondo, che prosegue il suo cammino. Avanza anche la beniamina di casa Coco Gauff (6), che elimina la 16enne prodigio Andreeva col punteggio di 6-3, 6-2. Tutto regolare anche per Muchova (10): doppio 6-3 alla polacca Frech. Avanzano anche Bencic (15) e Mertens (32), out invece Beatriz Haddad Maia: la padrona di casa Townsend regola la brasiliana col punteggio di 7-6, 7-5.