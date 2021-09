US Open: Berrettini e Sinner volano agli ottavi, eliminato Seppi

Matteo Berrettini e Jannik Sinner strappano il pass per gli ottavi di finale degli US Open 2021. Il numero 8 al mondo compie il proprio dovere contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.53), battuto in rimonta 6(5)-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. L’altoatesino piega Monfils 7-6(1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4. Niente da fare, invece, per Andreas Seppi, il quale deve abbandonare il torneo dopo avere perso contro il tedesco Oscar Otte, prossimo avversario di Berrettini.

afp