Fiamma Olimpica ad Ancona il 4 gennaio tra Marina Dorica e Piazza Cavour

L'evento "si configura come una straordinaria occasione per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, in grado di abbattere barriere e creare legami tra le diverse comunità, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione". "Ringrazio la Fondazione Milano Cortina per aver scelto Acona come tappa della nostra regione - ha detto il sindaco Silvetti -; per prepararci al meglio a questo evento già nel marzo scorso avevamo stipulato una convenzione con la Fondazione. La messa in campo di questo appuntamento ha visto al lavoro diverse strutture comunali pertanto ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con senso di squadra e di appartenza alla sua realizzazione. L'amministrazione è particolarmente coinvolta anche negli aspetti culturali, poiché il Comune partecipa a un progetto con la Magnifica Comunità di Pieve di Cadore e la Fondazione Tiziano che fa parte delle 'Olimpiadi culturali' ovvero il palinsesto culturale ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina. Sono lieto che si inizi l'anno con un evento così rilevante, carico di significato e storico per Ancona e che ha visto già in fase di preparazione e vedrà in fase di attuazione il coinvolgimento proattivo di tanti soggetti cittadini" ha concluso il sindaco Silvetti.