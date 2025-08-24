US Open 2025, Alcaraz: "Spero di incontrare Sinner in finale"

"Sono arrivato a Cincinnati più felice e affamato, desideroso di giocare tornei. Ero più preparato rispetto all'anno scorso, mi sento molto meglio. L'anno scorso, il calendario era più serrato, senza giorni di riposo tra un torneo e l'altro", ha detto Alcaraz, che inizierà il suo torneo lunedì sera contro l'americano Reilly Opelka (n.66). "Conosciamo tutti il suo stile di gioco. Devo prepararmi, concentrarmi sulla risposta e dare il massimo in campo", ha detto Alcaraz, che affronta il gigante del Michigan (2,11 m) per la prima volta in carriera.