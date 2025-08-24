Logo SportMediaset
US Open 2025, Alcaraz: "Spero di incontrare Sinner in finale"

24 Ago 2025 - 09:47

Il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz ritiene di essere "meglio preparato" rispetto al 2024 in vista degli US Open 2025, dove tenterà di spodestare il suo grande rivale Jannik Sinner, campione in carica a New York. Sinner "ha vinto gli ultimi tre Slam giocati sul cemento, gioca un tennis incredibile" su questa superficie, ha detto il 22enne spagnolo, vincitore a New York nel 2022. "In un certo senso, prendo ispirazione da lui per essere pronto nel caso dovessi affrontarlo. Spero di incontrarlo in finale", come ha fatto al Roland Garros e poi a Wimbledon all'inizio di quest'anno. Vincitore di cinque Slam, Alcaraz é avanti con Sinner per nove vittorie a cinque negli scontri diretti, dopo che l'altoatesino si è ritirato dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati, lunedì, indebolito da un virus.

Rispetto al 2024, quando fu eliminato al secondo turno dall'olandese Botic van de Zandschulp (allora n.74 al mondo), Alcaraz considera la situazione "molto diversa". Senza le Olimpiadi in calendario tra Wimbledon e gli US Open, "ho avuto più tempo per prendermi veri giorni di riposo, per ricaricarmi mentalmente, per ricaricare le batterie. Poi ho avuto due settimane di allenamento a casa", ha continuato.

"Sono arrivato a Cincinnati più felice e affamato, desideroso di giocare tornei. Ero più preparato rispetto all'anno scorso, mi sento molto meglio. L'anno scorso, il calendario era più serrato, senza giorni di riposo tra un torneo e l'altro", ha detto Alcaraz, che inizierà il suo torneo lunedì sera contro l'americano Reilly Opelka (n.66). "Conosciamo tutti il suo stile di gioco. Devo prepararmi, concentrarmi sulla risposta e dare il massimo in campo", ha detto Alcaraz, che affronta il gigante del Michigan (2,11 m) per la prima volta in carriera.

Jannik Sinner

Sinner pronto agli Us Open: "Ora sto bene. So di essere forte ma non penso al numero uno"

