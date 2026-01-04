United Cup, Italia subito sotto: la Bencic piega Paolini, Svizzera sull'1-0

L'incontro è iniziato all'insegna dell'instabilità, con ben cinque break consecutivi in avvio. La Bencic ha tentato la fuga (mancando tre chance per il 5-2), si è fatta riprendere sul 4-4, ma ha piazzato la zampata decisiva nel finale del primo set chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, Paolini ha pagato caro le occasioni non sfruttate (subito chance di break fallite) e ha ceduto il servizio, scivolando sull'1-3. Il momento chiave è arrivato nel settimo gioco: un game infinito di venti punti che Jasmine ha strappato con le unghie e con i denti (4-3), provando a caricare il pubblico con un urlo liberatorio. La Bencic, però, non ha tremato: ha mantenuto i nervi saldi e ha chiuso i conti al secondo match-point, sfruttando un errore di rovescio dell'italiana.