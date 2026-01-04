Logo SportMediaset

Tennis
tennis

United Cup, Italia subito sotto: la Bencic piega Paolini, Svizzera sull'1-0

A Perth inizia in salita la sfida del Gruppo C: l'azzurra (n.8 WTA) cede in due set alla rivale elvetica dopo quasi due ore di battaglia

04 Gen 2026 - 12:49

Partenza falsa per l'Italia alla United Cup. Alla "Rac Arena" di Perth, la sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera vede gli elvetici portarsi subito sull'1-0. Nel primo singolare femminile, Jasmine Paolini (n.8 del ranking WTA) si è arresa a Belinda Bencic (n.11) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 52 minuti di gioco. Una sconfitta che ha il sapore della rivincita per la svizzera, che nella passata edizione era stata travolta dall'azzurra con un doppio 6-1.

La cronaca del match

 L'incontro è iniziato all'insegna dell'instabilità, con ben cinque break consecutivi in avvio. La Bencic ha tentato la fuga (mancando tre chance per il 5-2), si è fatta riprendere sul 4-4, ma ha piazzato la zampata decisiva nel finale del primo set chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, Paolini ha pagato caro le occasioni non sfruttate (subito chance di break fallite) e ha ceduto il servizio, scivolando sull'1-3. Il momento chiave è arrivato nel settimo gioco: un game infinito di venti punti che Jasmine ha strappato con le unghie e con i denti (4-3), provando a caricare il pubblico con un urlo liberatorio. La Bencic, però, non ha tremato: ha mantenuto i nervi saldi e ha chiuso i conti al secondo match-point, sfruttando un errore di rovescio dell'italiana. 

United Cup 2026: le foto di Italia-Svizzera

1 di 11
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

united cup
2026
italia
svizzera
cronaca

