United Cup, Italia subito sotto: la Bencic piega Paolini, Svizzera sull'1-0

United Cup 2026: le foto di Italia-Svizzera
© ansa
© ansa
A Perth inizia in salita la sfida del Gruppo C: l'azzurra (n.8 WTA) cede in due set alla rivale elvetica dopo quasi due ore di battaglia
Partenza falsa per l'Italia alla United Cup. Alla "Rac Arena" di Perth, la sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera vede gli elvetici portarsi subito sull'1-0. Nel primo singolare femminile, Jasmine Paolini (n.8 del ranking WTA) si è arresa a Belinda Bencic (n.11) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 52 minuti di gioco. Una sconfitta che ha il sapore della rivincita per la svizzera, che nella passata edizione era stata travolta dall'azzurra con un doppio 6-1.
L'incontro è iniziato all'insegna dell'instabilità, con ben cinque break consecutivi in avvio. La Bencic ha tentato la fuga (mancando tre chance per il 5-2), si è fatta riprendere sul 4-4, ma ha piazzato la zampata decisiva nel finale del primo set chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, Paolini ha pagato caro le occasioni non sfruttate (subito chance di break fallite) e ha ceduto il servizio, scivolando sull'1-3. Il momento chiave è arrivato nel settimo gioco: un game infinito di venti punti che Jasmine ha strappato con le unghie e con i denti (4-3), provando a caricare il pubblico con un urlo liberatorio. La Bencic, però, non ha tremato: ha mantenuto i nervi saldi e ha chiuso i conti al secondo match-point, sfruttando un errore di rovescio dell'italiana.
© ansa
© ansa