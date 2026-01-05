Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Goggia: "Non ci penso troppo, rispetto scelta portabandiera"

05 Gen 2026 - 11:11

"Il portabandiera ai Giochi di Milano-Cortina? Rispetto la scelta del presidente del Coni, Buonfiglio, c'erano tanti atleti meritevoli, io ho già avuto la mia occasione nel 2022". Così Sofia Goggia nel corso di una intervista al Corriere della Sera, in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Alle Olimpiadi manca poco più di un mese, esattamente trentadue giorni.

"Ma non ci sto pensando troppo. Sono molto serena, anche perché ci sono tanti appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Giochi. Ho imparato a dominare la pressione, ci pensavo molto di più all'inizio della stagione. La mia vera gara è fuori dal cancelletto e dalla linea rossa del traguardo, in pista rendo se sono serena dentro, come persona, oltre ovviamente al duro lavoro fisico per essere al top come atleta", ha aggiunto.

Su dove trova la forza di cercare nuovi stimoli dopo tanti successi e anche tanti infortuni: "Il connubio vincente è il benessere mentale e fisico. In carriera mi è capitato di esserci con il corpo e non esserci di testa e così avere reso molto poco. Al contrario, mi è capitato di non essere in condizioni perfette, ma di avere ottenuto molto con la testa. La testa conta molto", ha detto Goggia che poi ricorda l'importanza dell'incontro avuto tempo fa con Roberto Baggio, anche lui capace di riprendersi dopo tanti infortuni.

"Lavorare sulla mente fa molto bene, fa stare bene con se stessi e fa stare bene in mezzo agli altri. Non sono giochi di parole. Quello con Baggio è stato un incontro importante, ero in un periodo molto buio della mia carriera. Gli chiesi di incontrarlo perché sapevo quanto fosse stato martoriato da tanti infortuni e avevo bisogno di comprendere le sue motivazioni interiori per riprendersi. Sono andata a casa sua, ci siamo parlati... Ero convinta che gli infortuni fossero il prodotto di conflitti interiori, dovevo parlare con chi potesse capirmi", ha concluso.

Ultimi video

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:11
Milano-Cortina, Goggia: "Non ci penso troppo, rispetto scelta portabandiera"
10:17
Crans-Montana, Goggia: "Non vedo una connessione sci-discoteche"
10:06
Tennis: Atp Brisbane, Arnaldi in tabellone dopo forfait Fonseca
09:25
Tennis, Djokovic lascia sindacato da lui fondato: "Non rispecchia miei valori"
09:01
Nba: Oklahoma sconfitta a Phoenix, super Doncic trascina i Lakers