Tennis, partite truccate: Bracciali radiato, Starace squalificato 10 anni

21/11/2018

Arriva la mano pesante per Daniele Bracciali, radiato a vita (con effetto immediato) perché colpevole di avere truccato alcune partite. Il tennista, attualmente numero 100 al mondo nel doppio, dovrà anche pagare una multa di 250mila dollari (219mila euro). Pugno duro anche per Potito Starace (nel 2012 semifinalista al Roland Garros con Bracciali nel doppio), che è stato squalificato per 10 anni e dovrà pagare una multa di 100mila dollari.