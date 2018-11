Shanghai: Djokovic travolge Zverev, Coric elimina Federer

13/10/2018

Sarà Djokovic-Coric la finale del " Rolex Shanghai Masters 2018 ", penultimo A tp Masters 1000 della stagione. In grande forma, Nole stacca il pass per l'ultimo atto del torneo dando una severa lezione di tennis ad Alexander Zverev , travolto 6-2, 6-1 in meno di un'ora di gioco. Grande prova anche per il 21enne di Zagabria, che si guadagna invece la finale contro Djokovic eliminando Roger Federer con un doppio 6-4.

A Shanghai, dunque, non saranno Djokovic e Federer a giocarsi l'edizione 2018 del Masters 1000 cinese. Tornato ormai su livelli altissimi, il serbo ha mantenuto le attese, maltrattando Sascha Zverev e raggiungendo per la quarta volta la finale del torneo. Una vittoria che vale doppio. Numeri alla mano, infatti, il successo contro il tedesco consentirà a Nole di scavalcare Roger in classifica e di tornare numero 2 del ranking.



Contro Coric, del resto, Federer non ha brillato e ha dovuto arrendersi alla concretezza e ai colpi del croato, bravo a servire alla perfezione, a tenere alto il ritmo e a non concedere allo svizzero nemmeno una palla break, sbagliando pochissimo. Per il numero 19 Atp, alla seconda vittoria di fila contro King-Roger, quella contro Nole sarà la prima finale della carriera in un Master 1000. A Shanghai domenica Djokovic invece andrà a caccia del poker.