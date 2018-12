Nadal cuore d'oro, un milione di euro alle vittime dell'alluvione di Maiorca

21/12/2018

Il 17 volte vincitore di tornei del Grande Slam, subito dopo il disastro, aveva anche messo a disposizione la sua accademia tennistica per coloro che erano stati colpiti dalle inondazioni ed erano rimasti senza tetto. E non solo: Nadal era infatti sceso in strada direttamente per spalare il fango e dare un aiuto concreto con le proprie mani dopo che l'alluvione provocò danni per milioni di euro, lasciando centinaia di persone senza un tetto.