Tennis, Yastremska shock: "Un missile russo mi ha distrutto la casa"

La tennista ucraina Dayana Yastremska ha dichiarato che l'appartamento della sua famiglia a Odessa è stato distrutto in un attacco russo. "Un missile russo ha distrutto il nostro appartamento a Odessa. L'unica cosa che si è salvata è stato un asciugamano del Roland Garros", ha scritto Yastremska su Instagram.
Le foto e i video che ha condiviso mostravano un asciugamano arancione del Roland Garros appeso tra le macerie di un edificio residenziale. "Un pezzo di storia del tennis mondiale è sopravvissuto a un missile russo. La nostra casa no", ha scritto la semifinalista degli Australian Open 2024.
Yastremska ha affermato che l'edificio è stato colpito in pieno da un missile da crociera Kalibr. Il governatore dell'oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato che 35 persone, tra cui un neonato, sono rimaste ferite e due risultano disperse dopo l'attacco russo a Odessa e alla vicina Chornomorsk, sferrato nella notte tra il 12 e il 19 settembre con missili e droni.