Tennis, Yastremska shock: "Un missile russo mi ha distrutto la casa"

13 Set 2026 - 09:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Dayana Yastremska  © instagram

Dayana Yastremska  © instagram

La tennista ucraina Dayana Yastremska ha dichiarato che l'appartamento della sua famiglia a Odessa è stato distrutto in un attacco russo. "Un missile russo ha distrutto il nostro appartamento a Odessa. L'unica cosa che si è salvata è stato un asciugamano del Roland Garros", ha scritto Yastremska su Instagram.

Le foto e i video che ha condiviso mostravano un asciugamano arancione del Roland Garros appeso tra le macerie di un edificio residenziale. "Un pezzo di storia del tennis mondiale è sopravvissuto a un missile russo. La nostra casa no", ha scritto la semifinalista degli Australian Open 2024.

Yastremska ha affermato che l'edificio è stato colpito in pieno da un missile da crociera Kalibr. Il governatore dell'oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato che 35 persone, tra cui un neonato, sono rimaste ferite e due risultano disperse dopo l'attacco russo a Odessa e alla vicina Chornomorsk, sferrato nella notte tra il 12 e il 19 settembre con missili e droni.

Tennis

01:37
Tennis, Us Open

Us Open: avanti Cobolli e Musetti, Sonego sfiora l'impresa

01:14
U.S. Open, ecco la finale

U.S. Open, ecco la finale

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

03:43
MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

01:23
Zverev non sbaglia più

Zverev non sbaglia più

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

02:26
MCH COBOLLI OK E MUSETTI KO AGLI US OPEN 4/9 MCH OK

Us Open, eliminazione drammatica per Musetti: "Un'Odissea, come Sinner a Parigi"

00:22
MCH CERUNDOLO SPACCA LA RACCHETTA MCH

Us Open, doppio fallo e Cerundolo spacca la racchetta

00:38
MCH US OPEN BELLUCCI KO MCH

Us Open, Fritz distrugge Bellucci. Solo due game per l'azzurro

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN MCH

Alcaraz soffre un po' ma vince in rimonta: è al terzo turno degli Us Open

01:18
Berrettini shock

Berrettini shock

01:37
Tennis, Us Open

Us Open: avanti Cobolli e Musetti, Sonego sfiora l'impresa

I più visti di Tennis

Jannik Sinner

Sinner ha un'arma in più: il laser all'argon per guarire prima

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

Elena Rybakina

Conti in rosso per la WTA: il tennis femminile rischia di fallire entro un anno

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Crollo Alcaraz: lo spagnolo vomita durante il quinto set e se la prende con il cameraman

Rybakina è la regina degli Us Open: Sabalenka si inchina ancora dopo tre set combattuti

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:18
Rugby, battuta la Nuova Zelanda: la Greatest Rivalry al Sudafrica
10:16
Le Ducati del team Gresini a Misano ricordano Simoncelli
10:10
Aprilia si veste di "bianco Villenevue" a Misano per festeggiare la Vespa
10:05
Bologna, retroscena Amondarain: ha rinunciato ai soldi per amore dell'Estudiantes
10:04
Il Tottenham non va: zero vittorie e zero gol segnati. Ma De Zerbi: "In Italia sarei considerato il migliore..."