Tennis, Yastremska shock: "Un missile russo mi ha distrutto la casa"

Yastremska ha affermato che l'edificio è stato colpito in pieno da un missile da crociera Kalibr. Il governatore dell'oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato che 35 persone, tra cui un neonato, sono rimaste ferite e due risultano disperse dopo l'attacco russo a Odessa e alla vicina Chornomorsk, sferrato nella notte tra il 12 e il 19 settembre con missili e droni.