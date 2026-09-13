Milik verso gli Emirati: la Juve apre alla cessione gratis

Arkadiusz Milik nel mirino della UAE Pro League: la Juventus è disposta a lasciar partire il polacco anche gratis per risparmiare sull'ingaggio

13 Set 2026 - 09:09
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Arkadiusz Milik © italyphotopress

Arkadiusz Milik © italyphotopress

Arkadiusz Milik potrebbe salutare la Juventus prima del 28 settembre grazie all'interesse di alcuni club della UAE Pro League (Emirati Arabi), disposti a garantire al centravanti polacco un contratto biennale alle medesime cifre che guadagna oggi aTorino e a offrire ai bianconeri l'occasione di alleggerire il monte ingaggi.

Il classe 1994 ha un contratto da 1,8 milioni di euro netti fino a giugno 2027 ma è stato estromesso dall'elenco dei convocabili in Serie A, non a caso, scrive Tuttosport, la Juventus ha dato piena disponibilità a lasciar partire la punta anche a titolo gratuito o dietro un indennizzo simbolico pur di evitare di mantenerlo da separato in casa fino alla riapertura delle trattative in inverno. 

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