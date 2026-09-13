Milik verso gli Emirati: la Juve apre alla cessione gratis

Il classe 1994 ha un contratto da 1,8 milioni di euro netti fino a giugno 2027 ma è stato estromesso dall'elenco dei convocabili in Serie A, non a caso, scrive Tuttosport, la Juventus ha dato piena disponibilità a lasciar partire la punta anche a titolo gratuito o dietro un indennizzo simbolico pur di evitare di mantenerlo da separato in casa fino alla riapertura delle trattative in inverno.