Tennis, Xiaomi sarà Official Supplier delle Nitto ATP Finals 2025

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware smart connessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), è felice di annunciare che sarà Official Supplier delle prossime Nitto ATP Finals 2025, siglando una nuova partnership con l’organizzazione che riunisce i tennisti professionisti di tutto il mondo. In particolare, con questo accordo, Xiaomi sarà Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici, segnando ufficialmente il suo ingresso nel mondo del grande tennis internazionale, contribuendo a rafforzare ancora di più il legame tra tecnologia e sport ad alte prestazioni.