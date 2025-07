Atletica, Pernici vola nelle batterie degli 800 negli europei under 23 con il nuovo personale

Francesco Pernici, di fatto l'azzurro più atteso dei campionati europei under 23 in corso di svolgimento a Bergen in Norvegia, conferma il suo eccellente momento di forma già coinciso con tre personali in un mese, e si migliora ancora nelle batterie degli 800 metri con il grande crono di 1'44"06, al termine di una gara entusiasmante in cui mette in mostra il suo solito indomito coraggio che lo fa quasi sempre correre in testa, lasciando alle spalle il britannico Henry Jonas secondo in 1'44"10 e il fenomeno olandese Niels Laros terzo con 1'44"19. Il 22enne mezzofondista bresciano prosegue quindi la sua marcia di avvicinamento allo storico primato italiano assoluto di Marcello Fiasconaro, 1'43"70 del 1973, che ha più volte dichiarato essere uno dei suoi obiettivi stagionali.