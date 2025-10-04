Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Wta Pechino: Errani-Paolini in finale del doppio

Liquidate la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko in due set. Ora la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar

04 Ott 2025 - 09:49
© Getty Images

© Getty Images

Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al "China Open", penultimo WTA 1000 della stagione. Le azzurre, seconde favorite del seeding e campionesse in carica, hanno liquidato per 6-4 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, raggiungendo la dodicesima finale in coppia (compresa quella olimpica). Domenica Errani e Paolini si giocheranno il titolo contro la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca.

tennis
errani
paolini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner a -590 punti da Alcaraz, che salta Shanghai: Jannik torna numero uno se…

Sinner lascia a Tien solo le briciole: 6-2, 6-2 nella finale dell'Atp di Pechino

Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Shanghai omaggia Sinner con una statua di terracotta

Sinner pronto per Shanghai: "Primi turni mai facili. Novità nel gioco? Non sono l'unico..."

Masters 1000 di Shanghai, Sinner e il rischio maratona con Altmaier

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:53
Allegri torna allo Stadium e sfida il suo passato: la conferenza LIVE
11:48
Sliding door Vlahovic: poteva essere del Milan, ora sfida i rossoneri da titolare
11:37
Piastri rilancia la McLaren, Verstappen in agguato. Ferrari: non ci siamo
11:32
Leclerc, uscita improvvida dai box e incidente con Norris: "Mi ha centrato in pieno" VIDEO
11:32
Nuova avventura per l'ex Napoli e Torino Maksimovic