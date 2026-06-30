Tennis, Wimbledon: Zverev accede al secondo turno, avanti anche Fritz e De Minaur

TABELLONE MASCHILE

Battesimo di tre ore per Alexander Zverev a Wimbledon 2026, quattro set per accedere al secondo turno contro un Alexander Blockx estremamente solido. Il tedesco vince il primo set 6-4 con un break sul 4-4, poi però l’omonimo belga nel parziale successivo pareggia i conti con un tie-break portato a casa per 10-8. Sull’1-1 Zverev torna a spingere ma non riesce a breakare, altro tie-break che però questa volta sorride al tedesco. Zverev sembra in pieno controllo quando Blockx perde il servizio nel quarto set, ma il belga ha la forza di reagire e portare il suo avversario ancora una volta al tie-break. Qui Zverev è perfetto: 7-0 nel mini-parziale decisivo e secondo turno conquistato. Tutto facile per Fritz e De Minaur. Taylor regola il serbo Dusan Lajovic in un’ora e quaranta minuti, secco 3-0 con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. De Minaur rischia nel primo set contro l’argentino Burruchaga (7-6), poi però cambia marcia con un 6-1, 6-0 che valgono il passaggio del turno. Avanti anche Bublik, Khachanov, Mensik e Mannarino.