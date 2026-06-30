Tennis, Wimbledon: Zverev accede al secondo turno, avanti anche Fritz e De Minaur

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Alexander Zverev comincia piuttosto bene a Wimbledon: il tedesco piega 3-1 un determinato Alexander Blockx con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 in tre ore di incontro. Avanzano anche Taylor Fritz e Alex De Minaur: lo statunitense dopo l’abbandono di Draper regola Lajovic 3-0 (6-4, 6-3, 6-4), l’australiano supera Burruchaga in meno di due ore (7-6, 6-1, 6-0). Nel tabellone femminile avanti Swiatek e Rybakina, out Svitolina.
TABELLONE MASCHILE
Battesimo di tre ore per Alexander Zverev a Wimbledon 2026, quattro set per accedere al secondo turno contro un Alexander Blockx estremamente solido. Il tedesco vince il primo set 6-4 con un break sul 4-4, poi però l’omonimo belga nel parziale successivo pareggia i conti con un tie-break portato a casa per 10-8. Sull’1-1 Zverev torna a spingere ma non riesce a breakare, altro tie-break che però questa volta sorride al tedesco. Zverev sembra in pieno controllo quando Blockx perde il servizio nel quarto set, ma il belga ha la forza di reagire e portare il suo avversario ancora una volta al tie-break. Qui Zverev è perfetto: 7-0 nel mini-parziale decisivo e secondo turno conquistato. Tutto facile per Fritz e De Minaur. Taylor regola il serbo Dusan Lajovic in un’ora e quaranta minuti, secco 3-0 con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. De Minaur rischia nel primo set contro l’argentino Burruchaga (7-6), poi però cambia marcia con un 6-1, 6-0 che valgono il passaggio del turno. Avanti anche Bublik, Khachanov, Mensik e Mannarino.
La vera sorpresa di giornata arriva dall’eliminazione di Ben Shelton: il numero 5 al mondo va ko 3-2 contro il finlandese numero 140 del ranking Otto Virtanen. Dopo quasi quattro ore e mezza di battaglia lo statunitense deve arrendersi al tie-break finale. Ben insegue in avvio (6-4, 3-6), sembra ribaltare l’inerzia nel terzo set (7-6) ma viene ripreso nel quarto (6-2). Al quinto set i due hanno poche energie, ma lo scandinavo la spunta grazie all’11-9 nel mini-parziale definitivo.
TABELLONE FEMMINILE
Le big non deludono nel tabellone femminile: sia Swiatek che Rybakina avanzano al secondo turno. Iga regola Townsend in poco più di due ore (6-1, 2-6, 6-3) dopo un blackout nel secondo set, cosa che accade anche ad Elena: 6-4, 1-6, 6-3 alla francese Boisson in poco meno di due ore. Cade invece a sorpresa nel derby ucraino Svitolina, sconfitta 2-0 per mano di Snigur: poco più di un’ora di gioco e 7-5, 6-2, per eliminare la numero 8 al mondo.