Omoruyi dopo l'infortunio: "Ce la metterò tutta, dispiaciuta per la Nazionale"

Dopo la rottura del crociato, Loveth Omoruyi ha voluto mandare un messaggio tramite i propri canali social: "Sono arrivata in Italia da poco e di una cosa sono sicura: che bello essere tornata a casa. Come sto? Penso di stare bene, al momento. Tantissime emozioni diverse nel giro di pochi minuti, ma mi rendo conto anche di quanto sia fortunata ad essere circondata da persone come voi. Non partecipare alla prossima competizione con la Nazionale mi spezza il cuore… È andata così. Vi seguirò da lontano, amiche. Ho sempre pensato di non potercela fare in questi momenti, ma ora è arrivato quel momento e, nonostante tutte le difficoltà, le emozioni contrastanti, la paura e le prime volte, sono convinta che ce la farò. Ce la metterò tutta. Ringrazio tutte le persone che mi hanno mandato anche solo un messaggio, ma ringrazio anche chi, con un semplice, si è fatto sentire vicino. Grazie a tutti per l’affetto. Loveth, per tutti voi amici sportivi, Lolly".