Tennis, Wimbledon: Fognini soffre ma passa al terzo turno, Berrettini a valanga contro Baghdatis

04/07/2019

IL MATCH DI FOGNINI

Fognini va a segno con il dritto e si prende il primo game a 30 sull’errore sul rovescio lunghissimo di Fucsovics. L’ungherese vince il secondo (sempre a 30) con un ace al centro e un dritto fuori misura del ligure. Fucsovics strappa il break approfittando di un iniziale rendimento dubbioso dell’azzurro al servizio. Il magiaro è ancora devastante con la prima in campo e conferma il break; Fognini non può nulla in recupero e concede il 3-1 all’avversario. Il quinto gioco vede un bel botta e risposta, risolto ai vantaggi da Fognini; in quello successivo è invece Fucsovics a imporsi ai vantaggi sul rovescio in rete del sanremese, che accorcia con un perfetto serve and volley (3-4). Fognini conquista il contro-break a zero con una risposta vincente di rovescio superlativa, per poi forzare la seconda e fare suo il game del 5-4. Fucsovics tiene agevolmente il servizio, Fognini trova lo smash vincente conseguente a un’ottima avanzata a rete, ma l’ungherese lo costringe con un ace esterno al tie-break, dove si aggiudica il primo set col punteggio di 8-6.



Fucsovics sfodera un grande rendimento con la prima in campo; Fognini pesca un super dritto che gli frutta l’1-1. Il terzo gioco combattutissimo viene conquistato dall’azzurro che si prende l’importante vantaggio iniziale con uno splendido passante lungolinea di rovescio e strappa il break. Il numero 9 al mondo va sul 3-1 con un bel dritto lungolinea; l’ungherese accorcia lo svantaggio con un servizio esterno vincente ma lo schiaffo al volo sensazionale del ligure gli vale il 4-2, prima di volare sul 5-3 con un altro grande rovescio. Fognini conquista il secondo set chiamando a rete Fucsovics, che arriva male sul rovescio. L’ungherese dimostra ancora di essere devastante con la prima in campo, così come l’italiano alla battuta (2-2). Il duello non vede nessuno dei due scappare via: Fucsovics firma il 5-4 con un bel dritto, ma manca il set point nel decimo game e così si torna nuovamente al tie-break, stravinto da Fognini 7-3. Il ligure crolla nel quarto set, andando sotto 4-1 con un grave errore con il rovescio e concede un pesante doppio break all’avversario. Così l’ungherese pareggia i conti con un netto 6-2, quando Fognini spedisce out un lob non impossibile. L’ultimo decisivo parziale vede l’azzurro alla riscossa, strappando subito un break e piazzando il 3-0 con un ace centrale; Fucsovics rimonta con un dritto sulla riga che induce all’errore l’azzurro, che in ogni caso non si fa intimorire e si prende gli ultimi 3 game, conquistando un match davvero complesso, grazie anche ad un errore conclusivo con il dritto da parte dell’avversario. Ai sedicesimi ci sarà lo statunitense Tennys Sandgren.



IL MATCH DI BERRETTINI

Berrettini comincia bene con una grande palla corta e con una splendida accelerazione con il dritto a uscire che gli vale il primo break (2-0). Il romano conferma il break di vantaggio: grande prima ancora dell’azzurro, rovescio fiacco di Baghdatis e dritto risolutivo del nostro portacolori che vale il 3-0. Il cipriota si sblocca e con una prima pesante fa suo il quarto game, ma Berrettini con una prima solida e il secondo ace vola sul 4-1. Il primo set sostanzialmente non ha storia: il doppio fallo di Baghdatis permette al romano di servire il game decisivo, che viene vinto a 30 con un altro servizio vincente potentissimo. Il dominio del primo set viene parzialmente contrastato nel secondo da Baghdatis che eleva il proprio livello al servizio e si porta sul 2-1; tuttavia il numero 20 al mondo pareggia subito il conto con un’altra prima a uscire su cui Baghdatis non può nulla. Berrettini ingaggia un bel botta e risposta e si dimostra impressionante al servizio, perdendo solo 6 punti in 7 turni di battuta. L’azzurro impatta sul 4 pari con un’altra prima molto convincente, poi si conferma formidabile in battuta per il 5-5. Un combattutissimo secondo set viene deciso al tie-break per 7-4 a favore di Berrettini. Il romano ottiene il break in apertura di terzo set con la diagonale di dritto. Due ace per Berrettini, al cospetto di un Baghdatis molto affaticato, valgono il 3-0. Il campione italiano conserva tre game di vantaggio, dimostrando sempre grande convinzione al servizio. Il cipriota tenta di restare in partita ma è costretto a terminare con oggi la propria carriera sullo sfondamento col dritto del romano, che accede così al terzo turno di Wimbledon. Ai sedicesimi di finale sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, testa di serie n.24.