Tennis, Wimbledon: Federer avanti in scioltezza, Clarke abbattuto in un'ora e 40

04/07/2019

Troppo Roger Federer per un Jay Clarke che si presenta al cospetto del campionissimo di Basilea da numero 169 del circuito Atp, pure in una Wimbledon che lo sostiene (lui, britannico, al cospetto di uno dei re dell'erba londinese). E lo sfidante prova a tenere botta, in particolare in un ottimo secondo set giocato quasi alla pari contro il blasonatissimo avversario. Che però non gli lascia scampo nel terzo, chiudendo i conti in un'ora e 40 minuti con il roboante punteggio di 6-1, 7-6(3), 2-6.



La partita inizia con una sinfonia di Federer, che lascia presagire un pomeriggio piuttosto tranquillo sull'erba di Wimbledon: il primo game va infatti al fuoriclasse elvetico con un turno di battuta vinto a zero. Nel secondo invece arriva un grande recupero: Clarke si porta addirittura sul 40-0, poi però commette una lunga serie di errori (incluso un doppio fallo) e concede il break a King Roger. Troppo facile per lui portarsi sul 3-0, prima di concedere un punto al britannico che chiude il quarto game tenendo il turno di servizio a 30. Poi Clarke non riesce a sfruttare due palle del controbreak e Federer recupera dal 15-40 portandosi sul 4-1 ai vantaggi. Nel game successivo, quindi, arriva il doppio break di Federer che inchioda Clarke sul 6-1 in appena 29 minuti.



Il secondo set presenta però un Clarke decisamente diverso, che infatti si porta sull'1-0 senza concedere alcun punto a Federer. Lo svizzero lo imita per un veloce 1-1, ma Clarke reagisce e va sul 2-1 a 15, a causa di un doppio fallo. Quarto game che sorride a Federer (ancora una volta a 0), poi il britannico si prende il game successivo: un turno non facile, con Federer che azzecca uno spettacolare dritto lungolinea per il 30-30. Il campione di Basilea prova a mettere in difficoltà il suo avversario annichilendolo nei suoi turni di battuta, ma Clarke tiene botta e non gli concede mai nemmeno la possibilità di un ulteriore break: e la sua personalità è dimostrata dall'ace con cui si prende il 5-4. Si va quindi fino al tie-break, in cui sembra potersi compiere la favola del britannico: Federer sbaglia il rovescio e l'1-0 è proprio di Clarke, che centra anche il minibreak portandosi sul 2-1. Poi però Federer rialza la testa e travolge il malcapitato avversario con ben cinque punti consecutivi, strappandogli anche tre volte il servizio.



Il set va quindi a Federer con un tramortente 7-3, e la sensazione è che il suo avversario non possa trovare la forza per reagire. Infatti il terzo set è poco più che una formalità: Federer vola sull'1-0 senza concedere punti e addirittura trova la palla break a 0 nel secondo game. Clarke si sblocca trovando un punticino nel terzo game, che comunque va a Federer, poi conserva a 0 il turno di battuta. Lo svizzero però mantiene il controllo delle operazioni, aspetta l'avversario, non gli concede respiro nei turni di battuta e poi lo azzanna nell'ottavo game, prendendosi break e partita sul 6-2, appena 24 minuti dopo l'inizio del set. Questo Clarke era forse già resistito fin troppo.