Tennis, Wimbledon: Errani e Vavassori eliminati nel doppio misto

Nulla da fare per Errani e Vavassori: la coppia azzurra esce agli ottavi di finale nel doppio misto di Wimbledon, eliminata da Irina Khromacheva e Jackson Withrow. Una sfida eterna in termini di tempo assoluto, condizionata anche dalle lunghe pause dovute al maltempo. Nell’ora e cinquantuno minuti di gioco effettivo gli azzurri partono molto bene, dominando il primo set che viene archiviato con un agile 6-3 (nonostante la prima pausa sul 3-0 in favore degli italiani). Il secondo parziale è invece decisamente più equilibrato: le due coppie tengono sempre il proprio turno di battuta, con la sfida che arriva al tie-break. Sotto 5-1 Sara e Andrea tentano la rimonta, ma gli avversari chiudono il mini-parziale 8-6 per pareggiare i conti con il 7-6 che vale l’1-1. Lo statunitense e la russa mettono il turbo nel terzo set, completando la rimonta e andando a vincere: due break consecutivi per scappare via sul 5-2, per poi chiudere a servizio nonostante tre match point annullati da Sara e Andrea. Khromacheva e Withrow accedono ai quarti, eliminati agli ottavi Errani e Vavassori.