F1: Tim Mayer si candida a presidenza Fia, sarà sfida con Ben Sulayem

L'ex commissario di gara di Formula 1 Tim Mayer ha confermato la sua candidatura alla presidenza della Federazione internazionale dell'automobile (Fia), sostenendo che l'attuale numero uno, Mohammed Ben Sulayem, non abbia mantenuto le promesse di riforma. Correndo per la presidenza, ha spiegato, Mayer punta a "ripristinare una vera democrazia" all'interno della Fia dopo la centralizzazione del potere sotto la guida di Ben Sulayem. Mayer, americano, è figlio del co-fondatore del team McLaren, Teddy Mayer. Ha ricoperto ruoli di rilievo nelle competizioni automobilistiche statunitensi ed è stato a lungo commissario della F1. Ben Sulayem, eletto alla carica nel 2021, è stato oggetto di critiche per la sua gestione. Ad aprile, Robert Reid si è dimesso da vicepresidente della Fia per lo sport in segno di protesta contro il modo in cui viene governata l'organizzazione.