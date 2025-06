Wimbledon,​​​​​​ Sinner si allena a fianco di Djokovic: l'azzurro prova a carpire i segreti del serbo

Nei due precedenti che hanno visto Djokovic affrontare Sinner sul terreno londinese, l'ex numero 1 al mondo si è sempre imposto dimostrando come, nonostante l'età avanzi, sia ancora il migliore sull'erba. Un motivo in più per carpire qualche segreto in allenamento in vista dell'esordio in programma la prossima settimana.