Tennis, Wimbledon: Djokovic agli ottavi, battuto Rinderknech in quattro set

TABELLONE MASCHILE

Djokovic mantiene vivo il sogno di tornare campione a Wimbledon. Il serbo, nel suo terzo match del tabellone, si impone in quattro set su Rinderknech che accarezza con il 6-1 del terzo parziale il sogno della rimonta, che sfuma al tie-break. In avvio, Nole piazza un 7-5, 6-4 che sembra far capire che sarà tutto facile per Nole, un po' come era stato contro Tsitsipas al secondo turno. Il numero 8 al Mondo (e settimo del seeding), sbaglia però praticamente tutto nel terzo set e il francese ne approfitta per riaprire tutto in mezz'ora: vola rapidamente sul 5-0 e nel successivo turno in battuta accorcia per il 2-1. Nel terzo, nessuna palla break e si va così al tie-break, l'occasione per il transalpino di rimandare tutto al quinto. Djokovic, però, trova quattro punti consecutivi per passare dal 3-4 al 7-4 con cui, proprio sulla battuta di Rinderknech, passa il turno.



Tutti si aspettavano la rivincita con Fonseca che lo aveva battuto al Roland Garros, invece il brasiliano perde, e malamente, contro Safiullin, che con un triplo 6-3 passa il turno, lanciando la sfida a Djokovic. E c'è da tenere d'occhio pure Shintaro Mochizuki, prossimo avversario di Sinner: numero 151 al Mondo, a sorpresa batte lo spagnolo Jodar, top 30 Atp. E lo fa in rimonta, perché l'iberico domina il primo set (6-1), ma dopo il 7-6(5) del secondo si rivela decisivo il doppio 6-4 che permette al nipponico di chiudere i conti in quattro parziali.



TABELLONE FEMMINILE

Jessica Pegula e Naomi Osaka hanno in comune tutto in questa giornata di Wimbledon: il risultato con cui piegano le rispettive avversarie, vale a dire 6-1, 6-3, e la qualificazione agli ottavi di finale. L'americana si impone sulla spagnola Bouzas Maneiro e adesso, per accedere ai quarti, dovrà battere la connazionale Jovic, che con tre set supera la russa Alexandrova. La giapponese, invece, elimina Kasatkina ed entra tra le migliori 16 del tabellone femminile.