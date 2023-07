Tennis

Lo spagnolo sconfigge in tre set Muller, venendo imitato dal danese che elimina Carballes Baena. Il greco vince la maratona con Murray, passa Zverev che sfiderà Berrettini

© Getty Images Carlos Alcaraz fatica nel secondo set, ma conquista il terzo turno di Wimbledon. La testa di serie numero uno del seeding non ha vita facile contro Muller, ma lo sconfigge col punteggio di 6-4, 7-6 6-3. Passaggio del turno anche per Tsitsipas (5), che vince la maratona con Murray dopo l'interruzione di ieri (7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4). Al terzo turno anche Rune e Zverev, che sfiderà Berrettini. Nel tabellone femminile, tutto ok per Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno di Wimbledon, che vola al terzo turno dopo aver eliminato il francese Alexandre Muller. Lo spagnolo vince agevolmente il primo set (6-4), ma deve rimontare nel secondo, che viene vinto solo al tiebreak (7-6). Più agevole il terzo e decisivo parziale, conquistato con un perentorio 6-3 che vale l'accesso al turno seguente. Lo imita Holger Rune (6), che ha la meglio su Carballes Baena col punteggio di 6-3, 7-6, 6-4 e affronterà Davidovich Fokina (31), vittorioso in quattro set su van de Zandschulp. Netto successo anche per Alexander Zverev, che soffre solo nel secondo set contro il giapponese Watanuki: la vittoria in quattro set (6-4, 5-7, 6-2, 6-2) vale la sfida a Matteo Berrettini nel terzo turno. Successo anche per Medvedev, che chiude subito il match contro Mannarino, sospeso ieri sul 4-4 nel terzo set: punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 per il russo. Tra le teste di serie, avanza anche Bublik (23), che elimina Marterer.

La maratona tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas (5) premia invece il greco, che vince al quinto set dopo 4h40' di gioco suddivise in due giorni (7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4). La sfida era stata interrotta ieri dopo i due set vinti dal britannico, che si era portato così sul 2-1, e riprende subito con un'intensa battaglia. Tsitsipas e Murray si rispondono colpo su colpo e volano al terzo tiebreak in quattro set, che viene dominato dal greco: 7-3 e parità ristabilità. Nel quinto e decisivo parziale emerge la maggior forza fisica della testa di serie numero cinque, mentre il britannico commette troppi errori. Il sogno di sir Andy Murray si interrompe così al secondo turno, perdendo col punteggio di 6-4 e con un'ace conclusivo del rivale. Tsitsipas ora sfiderà Djere nel terzo turno e ha dalla sua un ottimo tabellone: negli ottavi sfiderebbe O'Connell oppure Eubanks, vincitore al quarto su Norrie (13). Avanza Jarry (25), che elimina Kubler e sfiderà Alcaraz.

TABELLONE FEMMINILE

Soffre nel primo set, ma passa al terzo turno Aryna Sabalenka, che elimina Gracheva col punteggio di 6-2, 5-7, 2-6. Il derby tra teste di serie va a Vika Azarenka (19), che elimina Kasatkina (11) col punteggio di 6-2, 6-4. Proseguono la loro avventura anche Aleksandrova (21), Keys (25) e Kalinina (26). Out Begu (29) e Badosa, che deve ritirarsi contro l'ucraina Kostyuk per un problema fisico. Prosegue il suo cammino, invece, Petra Kvitova (9), regolando in due set Sasnovic (6-2, 6-2) per conquistare l'accesso al terzo turno.