Serie A, il Lecce stende il Monza in venti minuti: Coulibaly da sogno, inutile il gol di Zeballos

Seconda vittoria nelle prime quattro per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che fa ancora una volta bottino pieno contro una neo-promossa. I giallorossi partono subito forte, e al 3’ passano in vantaggio con un colpo di testa di Lassana Coulibaly su calcio d’angolo battuto da Ilic. Sette minuti dopo è un film già visto: il centrocampista serbo si presenta alla bandierina, mette in mezzo, e questa volta è Tiago Gabriel a battere Thiam. È un primo tempo frenetico quello del Via del Mare, e al 20’ il Monza accorcia con Mangas, bravo a inserirsi alle spalle della difesa del Lecce e a insaccare un cross basso di Birindelli. Neanche il tempo di festeggiare, che Coulibaly trova il suo secondo gol, questa volta di piede con un inserimento su cross di Danilo Veiga. Il Lecce cerca di vestire il vantaggio, e ci riesce pur concedendo qualche occasione a Varela prima, con Robinson e Colpani poi.