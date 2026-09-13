LECCE-MONZA 3-2

Serie A, il Lecce stende il Monza in venti minuti: Coulibaly da sogno, inutile il gol di Zeballos

Si decide tutto nel primo tempo al Via del Mare: doppietta del centrocampista, Juric ko

13 Set 2026 - 17:10
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Seconda vittoria nelle prime quattro per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che fa ancora una volta bottino pieno contro una neo-promossa. I giallorossi partono subito forte, e al 3’ passano in vantaggio con un colpo di testa di Lassana Coulibaly su calcio d’angolo battuto da Ilic. Sette minuti dopo è un film già visto: il centrocampista serbo si presenta alla bandierina, mette in mezzo, e questa volta è Tiago Gabriel a battere Thiam. È un primo tempo frenetico quello del Via del Mare, e al 20’ il Monza accorcia con Mangas, bravo a inserirsi alle spalle della difesa del Lecce e a insaccare un cross basso di Birindelli. Neanche il tempo di festeggiare, che Coulibaly trova il suo secondo gol, questa volta di piede con un inserimento su cross di Danilo Veiga. Il Lecce cerca di vestire il vantaggio, e ci riesce pur concedendo qualche occasione a Varela prima, con Robinson e Colpani poi.

Se la prima frazione è partita con grande intensità, lo stesso non si può dire per la seconda. Al 57’ ci provano gli ospiti com Robinson, ma il suo tiro è parato da Falcone. Il portiere del Lecce sbaglia all’89’ e non riesce a respingere la punizione tutt’altro che irresistibile, di Zeballos, che trova il gol all’esordio. L’argentino ha infatti calciato rasoterra da posizione molto defilata, e Falcone di fatto non è riuscito a respingerla. Seconda vittoria in Serie A per il Lecce, che sale a 6 punti in classifica e aggiunge un ulteriore mattoncino in ottica salvezza; resta a 1 il Monza. 

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone 5,5 ; Danilo Veiga 6,5 Siebert 5,5 Tiago Gabriel 6,5, Gallo 6; Coulibaly 7.5, Ilic 7,5 (22’ Ngom 6), Maleh 6 (40’ Kaba s.v.); N’dri 6(1’ s.t. Pierotti 6) Stulic 6, (29’ s.t. Paco Esteban 6) Monteiro 5,5 (29’ s.t. Ahmed 6) All.: Eusebio Di Francesco 6,5

MONZA (3-4-2-1): Thiam 5.5; Kouadio 5, Lucchesi 5,5, Carboni 5,5; Birindelli 6,5, Folorunsho 6, Akinsanmiro 5,5 39’ s.t. Mout s.v.), Mangas 6,5 (1’ s.t. Bakoune 5,5); Colpani 6 (19’ s.t. Zeballos 6,5), Robinson 6 (19’ s.t. Cutrone 6) Varela 6 (30’ s.t. Forson s.v.) All.: Ivan Juric 5,5 

ARBITRO: Crezzini

MARCATORI: 3’, 21’ Coulibaly (L), 10’ Ilic (L), 20’ Mangas (M), 89’ Zeballos (M)

AMMONITI: N’dri (L), Danilo Veiga (L)

LE STATISTICHE

- Il Lecce non segnava tre gol nel primo tempo di una partita di Serie A dal 23 ottobre 2011, quando perse 3-4 in casa contro il Milan.

- Il Lecce ha segnato due gol nei primi 10 minuti di una partita di Serie A per la seconda volta nella sua storia; l'unico precedente risale al 18 gennaio 2004 contro la Reggina, quando a segno andarono Bojinov e Chevantón.

- Il Monza ha subito tre gol nel primo tempo per la seconda volta in Serie A, con entrambi gli episodi avvenuti nel corso di questa stagione (contro l'Udinese l'altro).

- Per la prima volta da quando il dato è disponibile (2004/05), il Lecce ha segnato due gol su sviluppo di corner in una singola partita di Serie A.

- Lassana Coulibaly ha superato Cheick Diabaté in vetta alla classifica dei migliori marcatori maliani nella storia della Serie A, con nove gol realizzati.

- Lassana Coulibaly ha partecipato a tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (due reti e un assist), lo stesso numero di partecipazioni registrate nelle precedenti 28 partite disputate nella competizione.

- Ivan Ilic ha fornito due assist in una singola partita di Serie A per la prima volta in carriera.

- Danilo Veiga ha fornito il suo secondo assist in Serie A, dopo quello servito contro l'Atalanta il 14 settembre 2025.

- Grazie a due assist e un gol, Ricardo Mangas ha partecipato a una rete in tre presenze consecutive per la prima volta in carriera nei dieci maggiori campionati europei.

- Exequiel Zeballos ha segnato su calcio di punizione diretto contro il Lecce; era dal 16 marzo 2024, in una sfida contro il Cagliari, che il Monza non realizzava un gol in Serie A direttamente da calcio di punizione.

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