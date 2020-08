Tennis, US Open: Tsitsipas e Zverev al secondo turno, fuori a sorpresa Schwartzman

US OPEN

Ottimo esordio per Stefanos Tsitispas agli US Open 2020. Il tennista greco, numero 6 al mondo, ha la meglio in tre set contro lo spagnolo Albert Ramos (41), che viene sconfitto con un netto 6-2, 6-1, 6-1. Alexander Zverev piega 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 il sudafricano Kevin Anderson. Va invece decisamente peggio a Diego Schwartzman e Dusan Lajovic: il primo è eliminato dal britannico Cameron Norrie, mentre il secondo viene sconfitto da Egor Gerasimov.

Alexander Zverev (numero 7 al mondo) si sbarazza del sudafricano Kevin Anderson (117) con qualche piccolo patema di troppo. Il giovane talento tedesco ha bisogno di tre ore e 9 minuti di gioco per avere la meglio, al termine di un match concluso con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 7-5. Clamorosa eliminazione prematura per l’argentino Diego Schwartzman (13): il britannico Cameron Norrie (76) lo surclassa in rimonta 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5. Al secondo turno del Grande Slam americano c’è anche il canadese Denis Shapovalov (17), che batte il giovane statunitense Sebastian Korda (205) in quattro set: 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 dopo quasi tre ore di incontro. Termina un po’ a sorpresa anche l’avventura agli US Open anche per Dusan Lajovic (24), sconfitto 6-1, 4-6, 6-4, 6-4 da Egor Gerasimov (72). Pablo Carreno Busta (27) passa 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3 contro il giapponese Yasutaka Uchiyama (86).

IL TABELLONE FEMMINILE

La ceca Karolina Pliskova, numero 3 al mondo tra le donne, supera senza troppi problemi l’ucraina Anhelina Kalinina (145): finisce 6-4, 6-0 a favore della prima. Petra Kvitova (12), anche lei della Repubblica Ceca, si qualifica al turno successivo con un comodo 6-3, 6-2 contro la rumena Irina-Camelia Begu (73). Marketa Voundrousova si sbarazza della belga Greet Minnen 6-1, 6-4. Infine, per quanto riguarda le big in scena nella prima giornata, la tedesca (con cittadinanza polacca) Angelique Kerber batte 6-4, 6-4 la croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic.