Tennis: Tokyo, successo senza patemi per Alcaraz

Caviglia ok, batte Bergs in 2 set e nei quarti aspetta Nakashima

27 Set 2025 - 12:25
© Getty Images

© Getty Images

Carlos Alcaraz ha superato senza particolari sforzi gli ottavi del torneo Atp 500 in corso a Tokyo. L'attuale numero 1 del mondo ha battuto in due set (6-4, 6-3) il belga Zizou Bergs. Lo spagnolo ha poi tranquillizzato sullo stato della caviglia sinistra, dopo l'infortunio accusato nel match d'esordio in Giappone contro Sebastian Baez, che gli aveva consigliato di saltare l'allenamento successivo.

Nei quarti Alcaraz affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, che a sua volta ha eliminato l'ungherese Marton Fucsovics.

