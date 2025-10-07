Tennis, Sinner torna a casa per gli esami: poi il Six Kings Slam in Arabia

Ora il programma del numero due al mondo è abbastanza delineato anche perché non dovrebbe subire cambiamenti rispetto a quanto preventivato anche prima della trasferta in Cina: a meno che gli esami che farà nelle prossime ore non riveleranno sgradite sorprese, ma un po' tutti nello staff tecnico sono tranquilli perché il motivo del ritiro di domenica era dovuto esclusivamente ai crampi, la prossima tappa sarà in Arabia Saudita.