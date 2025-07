Six Kings Slam, Sinner tra i partecipanti alla seconda edizione: in palio un montepremi stellare

Nell'edizione del 2024 Sinner ha battuto in finale Carlos Alcaraz in rimonta (6-7, 6-3, 6-3) mettendo sul proprio conto sia i 6 milioni per la vittoria che l'1,5 per la sola partecipazione. Oltre a Sinner sono stati invitati a prendere parte al Six Kings Slam 2025 anche Alcaraz, Djokovic, Zverev, Draper e Fritz.