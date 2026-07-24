Maglie 2026/27 Monza e Nike presentano prima e seconda maglia per la nuova stagione

La maglia Home è stata progettata per celebrare l'essenza di AC Monza e il profondo legame che unisce il Club, la sua gente e la sua cultura calcistica. L'Away offre un'interpretazione complementare dell'identità del Club, anch'essa profondamente radicata nella tradizione che ha plasmato, nel corso dei decenni, il linguaggio visivo del Monza.