Tennis, Sinner: "Sono contento, ho ottime sensazioni. Con Draper sarà dura"

L'azzurro dopo la vittoria contro Medvedev nei quarti degli Us Open pensa alla semifinale: "Jack sta servendo alla grande e giocando il suo miglior tennis"

Sinner raggiunge la semifinale degli Us Open: Medvedev ko























































© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Posso essere contento di come ho cambiato gioco. I primi due set sono stati strani. Nel secondo ero sotto 0-5 ma avevo avuto sempre chance. Il quarto è stato il più combattuto, sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, mi ha dato fiducia vincere Cincinnati per venire qui". Jannik Sinner commenta così la vittoria contro Medvedev nei quarti degli Us Open. "Oggi andavo un po' a momenti ma come sensazione in campo è stata la migliore da inizio torneo", ha detto ai microfoni di Super Tennis. Ora in semifinale lo aspetta Jack Draper, reduce da un percorso netto. "Lo conosco bene in campo e fuori - ha detto Sinner - non ha ancora perso un set qui, sta giocando davvero bene. Per ora mi godo questa vittoria, ci sarà tempo per pensare poi a Jack".

Vedi anche Tennis Tennis, Us Open: Sinner batte Medvedev e vola in semifinale, dove affronterà Draper "Sapevo che sarebbe stata una partita fisica, ci conosciamo benissimo - ha detto Sinner tornando sulla sfida contro Medvedev - Ho fatto punti a rete, lavoriamo molto su questo aspetto del gioco, so che devo migliorare molto, ho cercato di mescolare la tattica. La classifica? Non è il momento, l'importante è arrivare a Torino. L'importante è essere costantemente avanti nei tornei e in questo sono migliorato negli ultimi anni". Sulla semifinale contro Draper: "Ci conosciamo bene, siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile, per il momento sono contento di essere in semifinale. Nessuna partita è scontata, la semifinale è sempre difficile. Lui sta servendo alla grande e giocando il suo miglior tennis. Quando la partita sarà terminata torneremo a essere gli amici di sempre".