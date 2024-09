Tennis, Us Open: Sinner batte Medvedev e vola in semifinale, dove affronterà Draper

US OPEN

L'azzurro si è imposto sul russo per 6-2 1-6 6-1 6-4 e ora affronterà il britannico, che ha sconfitto l'australiano De Minaur

Sinner raggiunge la semifinale degli Us Open: Medvedev ko























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista le semifinali degli Us Open di tennis per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro n.1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4, prendendosi la rivincita dopo l'ultima sconfitta nei quarti di Wimbledon. Sinner sfiderà venerdì il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica ATP, che nei quarti ha superato l'australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-5, 6-2.

Jannik Sinner (1) aggiunge un altro tassello alla strepitosa stagione che gli ha consegnato lo status di numero uno del ranking Atp. Sin qui l'azzurro non era mai andato oltre i quarti di finale negli Us Open, un tabù che è stato sfatato in un match folle contro Daniil Medvedev (5): tre set "espresso", il secondo a favore del russo, e un quarto set estremamente combattuto. Sinner lo vince col punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in 2h39' e si regala la sfida contro Jack Draper (25), suo amico ed ex compagno nel doppio che sta vivendo un torneo in stato di grazia: non ha mai perso un set a Flushing Meadows e, inoltre, ha vinto l'unico precedente tra i due (7-6, 7-6 nel Queens' 2021). Jannik gioca un match incredibile sin dai blocchi di partenza. Il primo set è un dominio assoluto dell'azzurro, che annichilisce Medvedev col servizio e gli strappa regolarmente il turno di battuta per chiudere rapidamente col 6-2, ma poi ha un clamoroso calo di concentrazione: il 6-1 di Medvedev nel secondo set rimette tutto in gioco.

Qui subentra la grande forza mentale dell'altoatesino di San Candido, che resetta dopo il passo falso e gioca uno splendido terzo parziale sotto gli occhi della fidanzata Anna Kalinskaya: di nuovo dominante ed efficace, Sinner dà una sensazione d'imbattibilità che manda in tilt il rivale, fino al 6-1. Medvedev però è tutt'altro che finito o sconfitto, e lo dimostra nel quarto set. Il russo, numero cinque al mondo, regge colpo su colpo e non si dà per vinto. Quando Sinner gioca per vincere e conquistare la qualificazione, gli annulla un match point e prolunga il più possibile la sfida. Il match si chiude intorno alle sei di mattina col 6-4 di Jannik, che gli consegna le semifinali nell'unico Slam che (sin qui) gli era stato sfavorevole e il riscatto: è rivincita su Medvedev dopo il ko di Wimbledon (7-6 per il russo nei confronti diretti). Sinner-Draper e Fritz-Tiafoe: saranno queste le gare da seguire nel penultimo atto degli Us Open. Jannik è il favorito d'obbligo, ma nessuno sfidante va sottovalutato: da Draper ai due padroni di casa.