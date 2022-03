Tennis: Sinner si ritira ai quarti del Master 1000 di Miami

TENNIS

Nella sfida contro l’argentino Cerundolo, che adesso sfiderà il vincente tra Zverev e Ruud, l’azzurro si arrende sul 4-1 a favore del suo avversario

Jannik Sinner si arrende e dice addio al Master 1000 di Miami. Francisco Cerundolo, numero 103 del mondo, vola così alle semifinali del torneo statunitense per forfait dell’altoatesino, costretto ad alzare bandiera bianca a causa delle vesciche ai piedi. Dopo nemmeno 20 minuti di gioco il punteggio era già sul 4-1 a favore dell'argentino, che adesso aspetta il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Casper Ruud per giocarsi l'accesso alla finale. Getty Images

Decisamente a sorpresa, Jannik Sinner va fuori dal Master 1000 di Miami per forfait. L’azzurro, nel quarto gioco del primo set, era avanti 40-0 al servizio ma sotto 1-2 nel computo dei game. Poi, blackout totale dell’altoatesino, che è apparso meno reattivo, facendosi rimontare e breakare. Al termine del quinto game, perso anche quello, ha scelto di salutare il suo avversario in netto anticipo e abbandonare il campo. Un ritiro dovuto alle vesciche ai piedi che gli hanno impedito di continuare. Strada spianata per la semifinale, dunque, per Cerundolo che ha così aprofittato di un altro ritiro dopo quello di Reilly Opelka quando era avanti 6-1, 3-1, nonché della precaria condizione fisica di Frances Tiafoe di ieri. Cerundolo affronterà ora uno tra Alexander Zverev e Casper Ruud. Sinner, che non ha neanche chiesto l’ausilio del fisioterapista, non potrà difendere i punti della finale dello scorso anno.