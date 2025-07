Morte Diogo Jota, Cancelo e Ruben Neves in lacrime durante il minuto di silenzio in Fluminense-Al Hilal

Ricordare Diogo Jota a ventiquattro ora dal tragico incidente che gli ha tolto la vita è stato un duro colpo per Joao Cancelo e Ruben Neves a margine della sfida del loro Al Hilal contro il Fluminense. I due portoghesi, in forza alla compagine allenata da Simone Inzaghi, non sono infatti riusciti a trattenere le lacrime nel corso del minuto di silenzio prima del match valido per i quarti del Mondiale per Club e sono scoppiati in un pianto liberatorio. Neves, che oltre a giocare con Jota in Nazionale aveva condiviso con lui l'esperienza al Wolverhampton, è stato abbracciato da Milinkovic-Savic e Koulibaly che erano al suo fianco, all'ex Napoli è toccato anche consolare Joao Cancelo che subito dopo il fischio dell'arbitro Mekkelie si è asciugato le lacrime e, piegato sulle ginocchia, ha rivolto una preghiera. Un momento carico d'emozione in una serata che i due lusitani vogliono dedicare al compagno, e amico, scomparso tragicamente col fratello André Silva.