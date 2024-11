Tennis, Sinner: "È sempre dura, non c'è nulla di scontato". Berrettini: "In azzurro sempre speciale"

VOLANDRI: "NON DIAMO PER SCONTATO CHE SINNER DISTRUGGA SEMPRE I RIVALI"

Seconda finale consecutiva anche per il capitano dell'Italia, Filippo Volandri, che ha commentato la vittoria contro l'Australia ai microfoni di Rai Sport: "Non c'è mai nulla di scontato, tanto vale per la Spagna e Stati Uniti. Domani sarà importante, avremo un giorno in meno per riposare rispetto all'Olanda e quindi dobbiamo sfruttare tutto il tempo a disposizione. Oggi Berrettini è stato fantastico, una reazione grandiosa. Sinner non dobbiamo sempre aspettarci che va in campo e distruggere gli avversari. Stanno tutti bene. Sinner e Berrettini? Ci abbiamo provato tanto a farli giocare insieme, poi per un motivo o per un altro non ci siamo riusciti. Siamo felici che stiano andando così bene. Ringrazio anche chi ci ha permesso di arrivare qui ma che oggi non è qui, come i Cobolli: senza di loro non saremmo qui".