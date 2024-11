Coppa Davis, Sinner si aggiudica il primo set con De Minaur e avvicina l'Italia alla finale

L'Italia vuole la finale di Coppa Davis e per ottenerla punta tutta la propria attenzione su Jannik Sinner. Il 23enne di Sesto Pusteria affronta Alex De Minaur per regalare agli azzurri il secondo punto con l'Australia che permetterebbe agli uomini di Filippo Volandri di giocarsi l'Insalatiera contro l'Olanda. Una sfida decisiva che arriva dopo la vittoria di Matteo Berrettini, in grado di sconfiggere Thanasi Kokkinakis per 6-7 6-3 7-5.