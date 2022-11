Tennis, Sinner rinuncia alle finali di Coppa Davis

L'ANNUNCIO

L'azzurro fermato dall'infortunio alla mano rimediato a Parigi: "Decisione molto difficile"

Djokovic, Nadal & C. sul "blue carpet" delle Atp Finals di Torino

























Una tegola si abbatte sull'Italia a poche settimane dalle Finali di Coppa Davis in Spagna. Jannik Sinner ha annunciato via social che non potrà rispondere alla convocazione del capitano Filippo Volandri a causa di un infortunio non ancora superato. "Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra", ha annunciato Sinner.

Le speranze azzurre saranno a questo punto affidate a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che salvo imprevisti dovrebbero giocare i due singolari. Come riserva possibile la convocazione di Lorenzo Sonego. Per il doppio il capitano Volandri dovrebbe affidarsi alla collaudata coppia formata dai veterani Fabio Fognini e Simone Bolelli. Le Finali di Davis sono in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre.