Tennis, Sinner rende onore a Djokovic: "Sei fonte d'ispirazione, guardo alle cose positive"

Djokovic dopo il trionfo di Torino: "Puoi vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo"

"Forse un momento che non mi scorderò mai è stato quanto sono entrato per la prima volta in campo per la prima partita contro Tsitsipas. C'è stato un boato che non avevo mai sentito prima" ha aggiunto Sinner in conferenza stampa. "Poi nelle quattro partite successive mi sono anche un po' abituato - ha aggiunto - Ma è sempre una sensazione straordinaria. Quando batti Nole è bellissimo ma è un momento di sollievo, di felicità, di quanto lavoro ci metti, mentre il boato fa capire che piaci alla gente non solo come tennista ma per come sei come persona".

Djokovic a 36 anni non è ancora sazio e continua a battere un record dopo l'altro. Il numero 1 al mondo è raggiante per il 7° trionfo e si congratula con il nostro Jannik. "Grazie a Sinner per i complimenti. Non era il risultato che volevi, ma devi essere orgoglioso per quanto fatto. Ti auguro un bel 2024, puoi vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo - le parole del fuoriclasse serbo -. Grazie al mio team: vincere a 36 anni è diverso rispetto a 10 anni fa, ma la dedizione da risultati. Sono orgoglioso e grato. I miei bambini mi hanno dato forza, gioia e serenità. Grazie al pubblico perché la passione degli italiani per il tennis è incredibile. Che sia a Roma o qui è sempre uno spettacolo".

