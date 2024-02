Tennis, Sinner punta al numero 3 della classifica Atp: basterà raggiungere la finale a Rottedam

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria potrebbe sorpassare Daniil Medvedev complice il forfait all'ATP 250 di Doha

Jannik Sinner potrebbe diventare il numero 3 al mondo ... anche senza vincere il Rotterdam Open. Dopo il successo agli Australian Open l'azzurro è tornato in campo in Olanda con l'obiettivo di sorpassare Daniil Medvedev, campione uscente e costretto al forfait a causa delle fatiche accumulate nell'ultimo periodo. Un traguardo che è diventato più semplice da raggiungere complice la scelta del russo di saltare anche l'ATP 250 di Doha che lo aveva visto vincere lo scorso anno e consentendo al 22enne di Sesto Pusteria di assestare il colpo anche qualora dovesse perdere la finale.

Per centrare il punto sarà necessario battere il francese Gaël Monfils agli ottavi e vincere i due turni successivi, tuttavia l'altoatesino si è dimostrato particolarmente pimpante in occasione dell'esordio contro il padrone di casa Botic van de Zandschulp e ciò va ben sperare in vista della sfida in programma domenica 18 febbraio. Facendo i conti in tasca a Medveedev è destinato a perdere 750 punti in vista dell'aggiornamento della classifica in programma il prossimo 26 febbraio. Il russo finirà quindi a quota 8015 punti aprendo la possibilità a Sinner di superarlo anche se non dovesse centrare il trofeo.

