Tennis, Atp Rotterdam: Sinner batte van de Zandschulp e vola agli ottavi, Sonego out  

TENNIS

L’altoatesino elimina l’olandese in un'ora e ventisei minuti con il punteggio di 6-3, 6-3

© Getty Images Buon esordio per Jannik Sinner nel primo turno (o sedicesimi di finale) del torneo Atp di Rotterdam: il vincitore dell’Australian Open archivia la pratica van de Zandschulp in un’ora e ventisei minuti di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-3. Dopo un primo set perfetto l’altoatesino rischia nel primo gioco del secondo parziale (tre palle break annullate), ma poi accelera e trionfa comodamente. Out invece Sonego, eliminato da Dimitrov 7-6, 6-3.

Buona la prima per Sinner nel primo match dell’Atp di Rotterdam, Jannik elimina van de Zandschulp con il 6-3, 6-3 in un’ora e ventisei minuti. Nella prima partita il numero 4 al mondo tiene benissimo i primi turni di battuta insidiando subito il servizio avversario (due palle break annullate). Al quinto game, sul 2-2, l’altoatesino trasforma la palla break decisiva, con un passante perfetto che vale il 3-2. Il vincitore dell’Australian Open è micidiale nei suoi turni al servizio, e sul 5-3 riesce a pescare il secondo break di giornata: van de Zandschulp sbaglia tre volte il dritto, con Sinner che si prende di forza il set dopo i vantaggi, chiudendo con il 6-3 dopo quaranta minuti. Jannik parte non benissimo a inizio del secondo set, sotto 0-40 nel primo gioco, ma riesce ad annullare le tre palle break e a condurre sull’1-0. Dopo l’illusione del vantaggio l’olandese inizia a commettere altri errori non forzati, con l’altoatesino che ne approfitta andando subito sul 2-0 dopo un game avvincente e prolungato. Il numero 66 del ranking Atp rischia sempre qualcosa nei suoi turni di battuta, annullando anche due match point sul 5-2, ma non può nulla nel finale per impedire a Jannik di chiudere con il secondo 6-3. Vince Sinner e raggiunge il secondo turno, dove ad attenderlo c’è Monfils.

Esce invece subito di scena Lorenzo Sonego, eliminato in due set da Grigor Dimitrov, con il punteggio di 7-6(4), 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. L’azzurro va subito in difficoltà nel primo parziale, con il primo break del bulgaro che arriva nel game d’inizio. Lorenzo riesce a tornare sul 2-2, annulla una successiva palla break sul 3-3 ma poi cade nel tie-break con il 7-4 a favore del numero 13 al mondo. La seconda partita vive invece di momenti diversi: Sonego tiene a fatica il servizio del 2-2, fallisce due palle break nel gioco successivo ma rimane in corsa fino al 3-3. Dimitrov accelera dopo il 4-3, strappando il turno di battuta successivo all’italiano e andando poi a chiudere con il 6-3 con un super servizio (a zero). Il bulgaro avanza nel tabellone, dove lo aspetta l’ungherese Fucsovics.