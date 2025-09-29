Logo SportMediaset
Tennis, Sinner avanza a Pechino: batte Marozsan in due set e va in semifinale contro De Minuar

Il tennista azzurro supera l'ungherese: "Bene il primo set, meno il secondo: contento per come ho lottato

29 Set 2025 - 10:03
Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Pechino. Il China Open vede l'azzurro approdare in semifinale, dopo un quarto di finale gestito e controllato contro l'ungherese Fabian Marozsan. Per Sinner il primo set è una passeggiata di salute, più complicato il secondo con qualche rischio e la rimonta finale, che chiude i giochi sul 6-1, 7-5: "Sono contento per come ho saputo lottare". Ora sulla sua strada ci sarà de Minaur, che ha approfittato del ritiro di Mensik.

Jannik Sinner risponde colpo su colpo a Carlos Alcaraz, impegnato in Giappone, e conquista le semifinali dell'Atp 500 di Pechino. Il China Open vedrà l'azzurro giocarsi il tutto per tutto per la finalissima contro Alex de Minaur (3), dopo aver avuto la meglio su Fabian Marozsan in 1h20' di gioco: punteggio di 6-1, 7-5 per Jannik. L'altoatesino parte subito benissimo e domina il primo set, col servizio e una varietà di colpi che lo rendono semplicemente ingiocabile. Sinner concede solo un gioco al rivale, chiude sul 6-1 e sembra avviato verso una comodissima vittoria, ma l'ungherese reagisce e lo mette in difficoltà esattamente come aveva fatto Atmane nel turno precedente.

Le energie sembrano mancare a Sinner, che commette qualche errore di troppo e soffre la reazione del rivale, concedendogli un break di vantaggio e finendo sotto sul 4-5, ma questa volta sa riprendersi senza perdere il set. Giocando un grande tennis e ritrovando il focus, l'azzurro si ritrova e conquista tre game consecutivi, chiudendo i giochi in due parziali: 6-1, 7-5 in 1h20' di gioco ed ecco le semifinali in terra cinese per il decimo anno consecutivo. Sulla strada verso la finale e la lotta per il titolo ci sarà Alex de Minaur (3), che ha approfittato del ritiro di Jakub Mensik sul 4-1, giocando dunque solo pochi minuti nei quarti di finale. Sinner ha un ottimo score con l'australiano: dieci precedenti e dieci vittorie.

SINNER: "OGGI HO FATICATO, CONTENTO PER COME HO LOTTATO E TENUTO MENTALMENTE"
"Oggi ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale". Così Jannik Sinner ha commentato la vittoria nei quarti contro Marozsan, all'Atp 500 di Pechino. "Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po' a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po' a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Sono contento per come ho lottato. Quarantesima vittoria dell'anno? Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene". Ora c'e De Minaur. "Ha giocato tanto nelle ultime partite, mi aspetto un incontro difficile. I campi qui sono lenti, è difficile fare punti: per me sarà una sfida".

