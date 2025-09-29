Tennis, Sinner avanza a Pechino: batte Marozsan in due set e va in semifinale contro De Minuar

SINNER: "OGGI HO FATICATO, CONTENTO PER COME HO LOTTATO E TENUTO MENTALMENTE"

"Oggi ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale". Così Jannik Sinner ha commentato la vittoria nei quarti contro Marozsan, all'Atp 500 di Pechino. "Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po' a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Ho provato a essere aggressivo dal fondo e andare un po' a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile. Sono contento per come ho lottato. Quarantesima vittoria dell'anno? Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene". Ora c'e De Minaur. "Ha giocato tanto nelle ultime partite, mi aspetto un incontro difficile. I campi qui sono lenti, è difficile fare punti: per me sarà una sfida".