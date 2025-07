Francia, niente retrocessione per il Lione: il club giocherà ancora in Ligue 1

"L'Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1 - si legge in una nota ufficiale del club -. L'OL ringrazia la Commissione d'Appello per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza, determinata a garantire una gestione seria in futuro. La nuova dirigenza, supportata dall'impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il supporto ricevuto sia all'interno che all'esterno del Club, compresi i suoi tifosi, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti. La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell'Olympique Lyonnais. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi, preparandoci a pieno ritmo per la prossima stagione".