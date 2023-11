Coppa Davis, Italia-Olanda: Sinner batte Griekspoor e pareggia

COPPA DAVIS

Dopo la sconfitta di Arnaldi contro Van De Zandschulp, Jannik vince in due set il secondo singolare e porta tutto al doppio

Davis, il film di Sinner-Griekspoor

























Jannik Sinner non sbaglia e porta al doppio la sfida di Coppa Davis contro l'Olanda. Dopo la sconfitta di Arnaldi contro Van De Zandschulp, il numero 4 del ranking Atp non tradisce, batte Tallon Griekspoor in due set (7-6 6-1) e pareggia i conti in un'ora e un quarto. Ora il passaggio in semifinale contro la vincente tra Serbia e Gran Bretagna si giocherà tutto nel doppio che chiuderà il programma. Per l'Italia in campo la coppia Sinner-Sonego, per l'Olanda Koolhof-Griekspoor.

SFIDANTI SET SINNER J. 2 7 6 GRIEKSPOOR T. 0 6 1

LA CRONACA DEL MATCH



SECONDO SET

Nel secondo parziale Sinner mette a fuoco il bersaglio e non sbaglia. Implacabile al servizio, mette Griekspoor alle corde e lo aggredisce aumentando il livello del suo tennis e la precisione dei colpi e dei suoi passanti. Un 6-1 nettissimo che rimette tutto in parità e porta la sfida al doppio.



6-1 Concentrato e carico, Sinner tira dritto, va di fretta e si procura tre match point. Ne basta uno per chiudere il match e pareggiare i conti con l'Olanda.

5-1 Griekspoor prova a reagire e salva la faccia tenendo il servizio

5-0 In fiducia e in pressione, l'azzurro accelera, approfitta del passaggio a vuoto dell'olandese e con l'aiuto del servizio piazza il 5-0 e prende il largo

4-0 Salito in cattedra, Jannik risponde alla grande, copre il campo alla perfezione e infila l'olandese appena prova a venire a rete. Doppio break per l'azzurro

3-0 Solido al servizio e implacabile col dritto, Sinner accelera e consolida il break senza difficoltà

2-0 Più sciolto, Jannik alza il livello del suo tennis, picchia duro e manda fuorigiri Griekspoor mettendo a segno il primo break del match

1-0 Il primo punto del secondo set è di Sinner, che quando lo scambio si allunga fa la differenza con la potenza e la precisione dei suoi colpi. In pressione, l'azzurro aumenta i giri e appena può avanza per chiudere a rete portando a casa il primo game a zero.

PRIMO SET

Primo set tirato ed equilibrato. Complice il campo, meno veloce rispetto a quello di Torino, Jannik non è sempre centrato sulla ricerca della palla soprattutto dalla parte del dritto, ma resta concentrato, risponde bene e chiude con grande personalità il tie-break in rimonta



7-6 Sinner fatica un po' a trovare la distanza giusta dalla palla, sbaglia un dritto facile e subisce un mini-break nel primo turno di servizio. Griekspoor però rimette tutto in parità con un errore di rovescio e Jannik ribalta la situazione aggredendo col dritto. Sotto 5-2, l'olandese prova ad aumentare il ritmo e a muovere Sinner, ma l'azzurro non trema, passa Griekspoor a rete e chiude il primo set con uno schiaffo al volo sul 7-3.

6-6 Jannik inizia il game con il quinto ace, allunga gli scambi, serve bene e porta il primo set al tie-break

5-6 Griekspoor parte forte, spinge col servizio, aggredisce dal fondo e tiene il servizio a zero chiudendo con una bella volée di dritto

5-5 Sinner apre il campo con gli smash e trova quindi gli spazi giusti per metter in difficoltà Griekspoor e portare così il set verso il possibile tie-break

4-5 Sinner accelera e si porta a casa due palle break che Griekspoor riesce ad annullare, la prima con un ace, la seconda con un colpo da fondo campo. L'olandese ha quindi tre opportunità per allungare, sbagliandone una per un soffio e mettendo a rete un'altra rispondendo con troppa sufficienza a Sinner. Al quarto tentativo Griekspoor trova un'ottima prima e torna in vantaggio

4-4 Sinner è implacabile al servizio portando a casa il gioco a zero alternando battute al centro ad altre più incrociate che non hanno lasciato scampo al tennista orange

3-4 Griekspoor continua a puntare sulle palle corte che costringono Sinner a venire a rete, finendo spesso sotto il nastro

3-3 Griekspoor cerca di prendere le misure a Sinner e inizia così a impostare una serie di scambi più lunghi al fine di far cadere in errore il 22enne di Sesto Pusteria che parte male, ma poi recupera anche con un po' di fortuna e ritrova il pareggio

2-3 Due brutte risposte di Sinner finiscono in rete consegnando il punto del vantaggio a Griekspoor che non concede nemmeno un punto all'altoatesino e mette ulteriore pressione all'Italia

2-2 L'olandese non si arrende, ma Sinner non perde la tranquillità e, oltre a colpire con la velocità del servizio, si dimostra in palla costringendo l'avversario a rischiare e a incorrere nell'errore in risposta

1-2 Griekspoor non cede al servizio e continua a sfruttare la propria potenza per riuscire ad avere la meglio su Sinner che prova a rispondere, ma arriva lungo e così concede il nuovo vantaggio all'Olanda

1-1 Sinner lascia sfogare Griekspoor consentendogli di colpire anche a ridosso della linea, ma rispondendo in contropiede e non lasciando nemmeno un punto all'avversario

0-1 Inizia subito a favore dell'Olanda il match con Griekspoor che colpisce al servizio con tre ace che non consentono molto a Sinner



Sinner si prepara palleggiando con Griekspoor puntando al punto decisivo per fare sì che l'Italia si possa giocare il tutto per tutto nel doppio dove scenderanno in campo Filippo Bolelli e Lorenzo Sonego.



Tutto pronto a Malaga per il secondo round tra Italia e Olanda. Dopo la sconfitta di Arnaldi al terzo set con Van De Zandschulp, l'Italia è sotto 1-0 e si aggrappa al numero 4 del ranking per restare in partita e portare tutto al doppio.