Coppa Davis: Serbia in semifinale, è ancora Djokovic-Sinner

COPPA DAVIS

Kecmanovic batte Draper grazie a due tie-break, tutto facile per Nole contro Norrie

© Getty Images È la Serbia l'avversaria dell'Italia nelle semifinali di Coppa Davis a Malaga. I serbi, guidati da Novak Djokovic, hanno battuto 2-0 la Gran Bretagna, rendendo così inutile il doppio conclusivo. Il primo punto che ha subito messo in discesa la contesa è stato conquistato da Miomir Kecmanovic, che ha battuto con un doppio 7-6 Jack Draper. Poi è stato il turno del numero 1 al mondo, che non ha avuto problemi a superare il numero 1 britannico Cameron Norrie per 6-4, 6-4, per la 21esima vittoria consecutiva in Coppa Davis. Sabato la semifinale con gli Azzurri e sarà ancora Djokovic-Sinner, per quello che sarà il terzo incontro tra i due nel giro di meno di due settimane dopo la doppia sfida alle Atp Finals di Torino: vittoria per l'altoatesino nella fase a gironi, rivincita di Nole nella finalissima.

La Serbia conquista la quinta semifinale come nazione indipendente e punta al secondo trionfo in Coppa Davis dopo quello nel 2010. Allora il grande protagonista, oltre a Djokovic, fu l'attuale capitano serbo Viktor Troicki. A sbarrare la strada al campionissimo serbo e compagni ci proveranno gli Azzurri e in particolare Jannik Sinner che nel secondo singolare affronterà Nole. E in caso di parità nei singolari, i due potrebbero trovarsi faccia a faccia anche nel decisivo doppio.