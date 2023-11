Coppa Davis, Arnaldi si arrende al tie-break e costringe Sinner a recuperare con l'Olanda

coppa DAVIS

In campo il primo singolo dei quarti di finale di Coppa Davis, a seguire Sinner contro Griekspoor

Arnaldi inaugura la Coppa Davis dell'Italia: le foto





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Iniziano con il piede sbagliato i quarti di finale della Coppa Davis per l'Italia che deve arrendersi all'Olanda dopo un primo singolare particolarmente tirato. Matteo Arnaldi è stato infatti sconfitto per 7-6 3-6 6-7 da Botic van de Zandschulp che consegna agli orange la possibilità di volare alle semifinali. Il 22enne sanremese non sbaglia nulla nel primo set, ma poi perde la concentrazione nel secondo avendo diverse occasioni nell'ultimo segmento del match, ma gli errori al tie-break costringono Jannik Sinner agli straordinari contro Tallon Griekspoor.

"Se avessi vinto saremmo stati contenti tutti, ma sono soddisfatto della mia prestazione. Chiaramente mi dispiace per la squadra, perché Jannik adesso deve lottare. In Davis ogni match è cruciale, il campo è molto veloce, tutte le partite sono aperte. Avrei voluto vincere per la squadra, non ci sono riuscito - ha spiegato nel dopo-partita Arnaldi -. Sono molto contento di come ho ripreso la partita dall'1-3 nel terzo, son dispiaciuto per la squadra ma se devo parlare di tennis sono soddisfatto - ha detto -. Non rimpianti per quello che ho fatto. Potevo fare scelte diverse? Sì, ma vado avanti per la mia strada".

Per il giovane sanremese si tratta comunque di una sconfitta amara, ma che gli ha consentito di dare una svolta alla sua carriera dopo i problemi famigliari che lo hanno costretto ad abbandonare il torneo di Parigi-Bercy e che lo hanno costretto a fermarsi per un mese, non presentandosi a Malaga nel migliore delle condizioni.

LA CRONACA DEL MATCH IN DIRETTA

TERZO SET

6-7 Arnaldi spreca tutto nel tie-break giungendo sino al 5-3 con due match point di vantaggio. Gli errori nel suo turno di servizio e la precisione dell'olandese consentono agli orange di conquistare il primo punto della sfida

6-6 Arnaldi ha troppa fretta di chiudere e rispondere all'olandese concedendo spazio e consentendogli di concludere con un ace che obbliga l'azzurro al tie-break

6-5 Arnaldi butta il cuore oltre l'ostacolo e riesce a mantenere il servizio annullando una palla break a Van de Zandschulp e trovando una risposta di lungolinea in scivolata dopo un rovescio insidioso dell'olandese

5-5 Van de Zandschulp non lascia nulla al caso e si aggiudica il game sfruttando la potenza e ai diversi ace messi a segno

5-4 Arnaldi si avvicina alla vittoria del match portando pazienza e non lasciando spazio a Van de Zandschulp allungando rispondendo con precisione

4-4 Van de Zandschulp non si fa ingannare e ritrova il pari mantenendo il servizio con Arnaldi che prova a forzare, ma le uniche possibilità finiscono oltre la riga

4-3 Si ribalta la situazione e, per la prima volta nel terzo set, Matteo Arnaldi torna al comando delle operazioni. L'azzurro si riaccende ed esalta il pubblico presente a Malaga complice una serie di accelerazioni decisive

3-3 Nel momento più difficile Arnaldi si riscatta e mette in campo risposte millimetriche che gli consentono di ottenere il contro-break e trovare così il punto che lo riporta in partita, oltre a costringere Van de Zandschulp a rischiare molto anche al servizio

2-3 Nonostante appaia maggiormente in difficoltà, Arnaldi salva il proprio turno di servizio e, complice qualche errore in risposta, accorcia le distanze

1-3 Van de Zandschulp non sbaglia e appare decisamente più in forma rispetto ad Arnaldi che sembra molto meno reattivo dei set precedenti e fa volare via l'avversario

1-2 E' ancora una volta break per l'Olanda con Arnaldi che ha fretta di rispondere e perde la pazienza, consentendo così al tennista orange di proseguire il proprio momento favorevole

1-1 Van de Zandschulp è ancora una volta implacabile e, nonostante i tentativi di Arnaldi di variare il gioco, costringe l'azzurro all'errore e trova subito il pareggio

1-0 Arnaldi non si arrende e torna a colpire passando subito in vantaggio e ottenendo così un punto che potrebbe consentirgli di ritrovare la concentrazione necessaria per giocarsi il match

SECONDO SET

3-6 Van de Zandschulp non si fa pregare e costringere continuamente Arnaldi a esagerare in risposta, finendo per cedere il set

3-5 Troppi errori gratuiti da parte di Arnaldi che perde il servizio e concede la prima palla break del match all'olandese che potrebbe ora chiudere il set a proprio favore

3-4 Van de Zandschulp forza nuovamente al servizio e mette a segno altri due ace che lo accompagnano verso la vittoria del game

3-3 Arnaldi non si arrende e, nonostante un doppio fallo, dimostra di esser molto rapido in risposta trovando angoli che lo riportano sul pareggio

2-3 Si conferma l'equilibrio assoluto in campo con Van de Zandschulp che punta su un servizio potente diretto al corpo di Arnaldi che non riesce a strappare nemmeno un punto

2-2 Arriva subito la risposta di Arnaldi che costringe l'avversario a rete e lo colpisce con il passante, mantenendo senza grosse difficoltà il servizio

1-2 Arnaldi sembra pagare le fatiche del segmento precedente e non riesce a rispondere all'olandese che vince il game a zero

1-1 Game infinito per Arnaldi e Van de Zandschulp con l'azzurro che rischia più volte il break annullandone ben quattro, ma non riuscendo le occasioni che gli ottimi tentativi di difesa gli offrono. Dopo dodici minuti di gioco il savonese ha la meglio e mantiene il servizio

0-1 Van de Zandschulp non sbaglia al servizio e riporta subito l'Olanda in vantaggio riprendendosi dopo la sconfitta al tie-break

PRIMO SET

7-6 Tie-break dai cuori forti con Arnaldi che si aggiudica il punto e il set dopo aver subito tre mini-break che hanno consentito a Van de Zandschulp anche di servire per la vittoria. Tuttavia i doppi falli commessi ancora una volta al servizio e la capacità del ligure di accelerare nel momento decisivo hanno consegnato all'Italia il vantaggio

6-6 Van de Zandschulp ancora una volta implacabile al servizio dove Arnaldi non può fare nulla e ciò lo costringe ad andare al tie-break

6-5 Una voleè in controtempo consegna al ligure la possibilità di giocarsi prima del tie-break il set. Il game non era partito nel migliore dei modi con Van de Zandschulp che non si fa sorprendere su una palla corta, ma poi ritrova il servizio

5-5 Arnaldi mostra sprazzi di ottimo gioco ritrovandosi nelle mani addirittura due palle break che gli avrebbe consegnato il set. Van de Zandschulp non si arrende e usufruire degli errori in risposta del sanremese che fa uscire per due volte il lungolinea

5-4 Arnaldi si prende qualche rischio in battuta, ma non sbaglia sulla seconda dove Van de Zandschulp è costretto a rischiare e a cedere così a zero il punto all'atleta tricolore

4-4 Van de Zandschulp sfrutta tutta la propria potenza al servizio e mette in difficoltà il giovane ligure che è costretto a sfruttare il doppio fallo dell'olandese e la capacità di esser più efficace a rete, senza però strappare il punto

4-3 Arnaldi si presenta al cambio di campo ancora una volta in vantaggio grazie alla seconda di servizio che spesso e volentieri sorprende lo sfidante. Capace finalmente di rallentare il match, il savonese trova il vincente a causa di una smorzata sbagliata da Van de Zandschulp

3-3 L'azzurro regala due punti a Van de Zandschulp che ringrazia nonostante un doppio fallo e un altro grave errore che portano il game ai vantaggi. L'olandese è però molto bravo ad accorciare i colpi dopoi il servizio e diventare letale a rete

3-2 Arnaldi risolve la pratica velocemente con un ace che gli consente di tornare nuovamente davanti, complice anche una sbavatura in precedenza del numero 53 al mondo che, avvicinandosi alla rete, spedisce la pallina nell'ostacolo

2-2 Van de Zandschulp alza il ritmo del match e mette in seria difficoltà Arnaldi che è costretto a chiudere in extremis sui colpi dell'olandese, ritrovandosi così impossibilitato a rispondere all'incedere costante dell'avversario

2-1 L'azzurro fatica soprattutto di fronte ai colpi da fondo campo dell'olandese, rischiando in risposta e spedendo alcuni diritti fuori dal campo. Ciò non gli impedisce di mantenere il servizio grazie anche agli errori compiuti da Van de Zandschulp

1-1 Arnaldi apre il game rispondendo subito al dritto di Van de Zandschulp con un ottimo attacco, ma poi deve soccombere alle accelerazioni dell'olandese che costringe l'avversario a sbagliare con gli smash

1-0 Arnaldi passa subito in vantaggio apparendo insidioso al servizio e conservandolo nonostante alcuni errori in risposta



Gli inni nazionali accompagnano i giocatori in campo con Arnaldi che dovrà superare la pressione legata alle grandi aspettative affrontando Van de Zandschulp per la prima volta in carriera. Qualche scambio di riscaldamento prima di partire con il match inaugurale.