Australian Open, "Se fossi colpevole, non giocherei così. Grande Slam? È lunga..."

"Arrivando qui da campione in carica hai ancora più pressione, la finale è poi sempre più dura" ha proseguoto Sinner. "Io ho avuto anche un po' di fortuna nel tie-break del secondo con quel nastro, so cosa sta provando ora Zverev. Ho provato a incoraggiarlo ma non è semplice. Sono molto soddisfatto, sappiamo quanto lavoriamo per questo. Sono partito bene, sentivo la palla e con molta aggressività. Il secondo set poteva andare in maniera diversa perché lui ha servito molto bene sulle palle break. Poi nel terzo ho fatto il break e ho servito davvero bene. Io dentro ho delle difficoltà, nel tennis può succedere ma so che in qualsiasi momento posso giocare meglio. Venivo qui senza aver giocato partite, volevo mantenere la concentrazione perché so di essere preparato per queste battaglie. E ce l'ho fatta". Infine un pensiero per la famiglia in Italia. "La coppa la porterò a casa dei miei, perché il mio appartamento a Montecarlo è molto piccolo. Sono molto più tranquillo così. Loro sanno benissimo quando sia importante per me coinvolgerli, questa volta è qui mio fratello. Ma in realtà voglio condividerlo con tutte le persone del mio piccolo paese".